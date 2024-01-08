波音737 Max 9事故 追查製造過程

阿拉斯加航空編號一二八二班機五日自俄勒岡州波特蘭機場起飛後，艙門隨即脫落並緊急降落，所幸無人嚴重受傷。聯邦航空管理局（FAA）六日下令立即停飛所有波音737 Max 9客機，以備緊急檢查。國家運輸安全委員會（NTSB）六日也表示將啟動調查。這項緊急檢查將影響全球約一七一架使用中的波音737 Max 9客機。

一二八二號班機是在五日下午五時七分從波特蘭起飛，機上載有一七一名乘客和六名機組員，預訂飛行兩小時至加州安大略。飛機起飛約六分鐘高度一萬六千英尺時，座位二十六A旁的艙門和機身一大塊憑空脫落。機長緊急返航，飛機最後安全降落波特蘭機場。

FAA在宣布停飛波音737 Max 9客機的聲明中指出，這些飛機須立即進行檢查，才能重返天空。全球一七一架運作中的波音737 Max 9客機，阿拉斯加航空使用其中六十五架，占該公司三一四架飛機的五分之一。

FAA局長惠特克聲明表示：「在我們協助國家運輸安全委員會調查阿拉斯加航空一二八二航班事件之際，安全一定是我們做出決策的重大考量。」

FAA或其他航空當局大規模停飛飛機的情況很少見。自二○一八年和二○一九年波音737 Max客機在全球發生兩起致命空難後，FAA一直對Max系列嚴格審查；Max的另外兩種型號，分別是Max最小和最大版本，迄今未獲FAA批准投入商業服務。

根據FAA線上記錄，出事飛機兩個月前才剛脫離生產線並獲得認證。追蹤服務公司FlightRadar二十四表示，這架飛機去年十一月十一日投入商業服務，迄今共執行一四五次航班飛行；五日從波特蘭起飛的一二八二號航班，是該機當天執行的第三次航班。

這次阿拉斯加航空班機機身脫落的部分，是個未被使用的出口；艙門旁邊的座位當時沒有人乘坐。737 Max的逃生門設計已行之有年，專家研判阿拉斯加航空事故與設計無關，調查人員可能鎖定製造過程問題。