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氣候打亂糖價！甜點、零食價格恐攀升 專家：對開發中國家影響最大

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
暖化讓糖價格不穩定，也影響後端的零食價格。(Photo by OakleyOriginals on Flickr used under Creative Commons license)
暖化讓糖價格不穩定，也影響後端的零食價格。(Photo by OakleyOriginals on Flickr used under Creative Commons license)

甜點價格恐將調漲。受到氣候變遷等因素造成全球糖價持續上升影響，食品業者喊話要調漲商品價格。專家指出，氣候引起糖價攀升，對開發中國家影響最深。

糖價受氣候影響

據《衛報》報導，由於受到乾旱影響，外界擔心印度及泰國產糖量恐不足，目前全球糖價已來到2011年來新高點，隨著全球溫度上升，去年預計將會是有史以來溫度最高的一年，加上預計乾旱仍會持續後，將影響包括糖的食物收成，因此，糖的價格隨之攀升也逐漸開始影響到巧克力、糖果及其他甜點。

美國農業部表示，糖和甜食價格上漲了8.9％，預計今年將再上漲5.6％，都比過去平均水準高。去年11月，擁有Oreos品牌的「億滋」(Mondelēz)便表示將可能調高旗下產品的價格。

受到產糖政策影響

對此，美國哥倫比亞大學氣候經濟學家華格納(Gernot Wagner)說，「極端天氣衝擊食物，一年前對象是酪梨，現在是糖。」另外，糖的生產問題同樣受到產糖國的政策影響，例如當地政府實施出口管制以便控制庫存，或是巴西港口發生壅塞等，都讓問題變得更加嚴重。

國際食物政策研究所研究人員格勞勃(Joseph Glauber)表示，深受影響的對象為開發中國家以及賴以維生的農民。他說，「對於食品支出占總支出4成的國家來說，這將成為極大的衝擊。」

研究也顯示，全球升溫恐將嚴重影響中國等國家的種植水稻能力，研究人員並發現，2030年，全球玉米的產量可能下降24%。

糖出口國遭遇乾旱

據《EcoWatch》報導，由於發生嚴重乾旱，身為僅次於巴西的全球第二大產糖國的泰國，當地的甘蔗作物已受到威脅，而第三大產糖國印度也同樣受到嚴重乾旱的影響。對此，荷蘭合作銀行農產品市場主管梅拉說，「可以這麼說，聖嬰現象喜歡吃糖，因為它差不多把全世界多數的糖都吃掉了。糖價可能已經轉嫁給消費者，對於巧克力，我們應預期零售價會有大幅提高。」

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開發中國家 甜點 調漲 糖果 售價 聖嬰現象 氣候變遷

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