陸輸美商品高關稅 拜登擬延長

五日美國政治新聞網站Axios引述三位知情人士報導，拜登政府正考慮繼續延長川普政府時期對中國大陸輸美商品加徵的高關稅，規模約三千億美元（約台幣九點四兆元），並準備提高對中國電動車及關鍵礦產輸美的關稅。

前述知情人士指稱，這三千億美元的進口關稅大多都可能予以保留。

川普政府援引一九七四年美國貿易法三○一關稅條款，對中國輸美商品加徵關稅。據報導，整體而言，可能受該條款影響的總額，大致在三千億美元的範圍，而拜登政府啟動的三○一調查始於二○二二年五月。

調高對中國商品的關稅，是拜登尋求連任計畫的一環。他希望藉由對中關稅問題，凸顯其對中貿易政策比川普更精明、策略性更強。拜登也欲藉此對中國展現其強硬立場，以扭轉拜、川二○二○年首次對決時，川普將拜登人設塑造為對亞洲強國中國軟弱的印象。

川普政府所做的三○一調查發現，美中經貿關係存在諸多不公平問題，因此先後於二○一八與一九年對中國輸美商品加徵懲罰性關稅，總值約達三七○○億美元（約台幣十一點六兆元），像工業及汽車零件、化學產品、吸塵器與腳踏車。

消息人士說，拜登政府官員仍在考慮，除提高對中國電動車的關稅，對其他若干重要礦產的關稅也要調高，像鈷與鋰。不過，對部分中國輸美的消費性商品關稅則可能下調。

據稱拜登政府尚未敲定，但預計將在接下來幾周內宣布。華爾街日報此前報導，美國對中國電動車輸美的關稅恐提高到百分之廿七點五。拜登亦考慮對中國輸美太陽能板及電動車電池祭出更高關稅。

白宮國安會發言人對此回覆說，現階段還沒做出任何決定，任何媒體相關報導均屬臆測。行政部門正持續依三○一條款，對中國產品進行法律審查。美國貿易代表署發言人則未對此置評，該署去年底才宣布，將三五二種中國輸美商品和七十七種新冠肺炎相關類別產品的三○一關稅豁免期，再延至今年五月卅一日。

自二○二一年一月就任以來，拜登仍不斷微調其對中政策，在堅持不尋求美中脫鉤的同時，確保美國阻止中國在關鍵領域取得軍事優勢的能力。但隨著二○二二年美國通膨飆升，拜登政府不得不商討調降中國輸美商品關稅，好讓美國國內民生消費用品降價。