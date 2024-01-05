Fed未透露3月降息跡象

根據美國聯準會（Fed）3日公布的上次會議紀錄，決策官員認為已經完成升息，但利率可能居高不下「一段時間」，也未透露近期將降息的跡象，促使市場調整3月降息的預期。值得關注的是，官員已開始討論放慢縮減資產負債表速度的條件，暗示縮表可能比預期更早結束。

Fed去年12月12~13日會議紀錄顯示，決策官員認為通膨下滑「有明顯進展」，通膨再起的整體風險「已消散」，「與會者認為政策利率可能已在、或接近本輪緊縮循環的頂點」，但官員「再次確認在通膨率明確大幅下降到（2%）目標之前，讓政策維持限制性立場一段時間，當屬合適」。

這份會議紀錄指出，若當前通膨趨勢持續，官員願意在2024年降息，但降息時機仍不確定，「幾乎所有與會者提交的預測都反映通膨前景改善，他們的基本預測暗示2024年底前調降聯邦資金利率目標區間可能合適」，風險依然存在，至少幾位官員都主張仍有「異常高的不確定性」，拒絕完全排除進一步升息的可能性，幾位官員認為仍需要緊俏的貨幣政策抑制需求，新的地緣政治風險可能導致對抗通膨的進展停滯。不過，也有官員關注過度緊縮的風險，擔心Fed不久後將須在控制通膨和維持高就業的雙重目標之間取捨。

今年有投票權的里奇蒙聯準銀總裁巴爾金3日也說，對抗通膨行動還沒結束，一些企業仍不願扭轉漲價決定，因此若要壓低通膨可能必須抑制需求。CME FedWatch工具顯示，投資人預期3月降息的機率為66.49%，低於一周前的72.76%。

值得關注的是，Fed官員已開始討論放慢縮表步伐事宜。幾位決策官員認為，在做出放慢縮表步調的決策前，應開始討論引導這類行動的技術因素，官員的討論內容暗示在銀行準備金餘額「略高於充沛準備金的水準時」，就可能放慢、接著停止縮表。

目前美國銀行業的準備金為3.48兆美元，遠高於Fed 2022年開始縮表時的規模，但市場擔心沒有決策官員所想地那般充沛。RBC資本市場公司美國利率策略部門主管葛溫預期，Fed將在今年中放慢縮表步調。