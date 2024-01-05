日銀貨幣決策步調被震亂

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本石川強震經損估達57億美元，分析師認為日銀可能因而延後結束負利率政策。（路透）
日本石川強震經損估達57億美元，分析師認為日銀可能因而延後結束負利率政策。（路透）

野村研究所經濟學家估計，日本石川縣能登半島地震的經損為8,121億日圓（57億美元），遠低於13年前東日本強震所造成的傷害，但分析師認為，日本銀行（央行）可能因而延後結束負利率政策，以便更進一步評估地震的影響。

能登半島目前已知造成至少78人死亡，許多基礎設施受損。不過野村研究所經濟學家木內登英估計，這場災難造成8,121億日圓經濟損失，相當於日本名目國內生產毛額（GDP）的0.15%；相較之下，2011年東日本大地震經損高達16.9兆日圓，能登地震損失僅為「311」強震的4.9%。木內認為，日本政府可能透過列入下個財政年度預算案中1兆日圓的預備金，支應這些損失。

花旗銀行經濟學家相羽勝彥估計，這次地震對日本經濟的最終影響是今年第1季GDP較上季成長率會減少0.5個百分點。第一生命經濟研究所經濟學家星野卓也則表示，這次地震的損害規模以及可能需要追加的預算，將和2016年的熊本地震相似。                                      

但這場地震仍打擊市場情緒，日經225指數在4日、也是2024年第一個交易日收跌0.5%。儘管許多市場人士仍預計日銀將在今年結束負利率政策，但此次地震讓愈來愈多人認為，日銀並不會在本月下旬的政策會議上宣布。

日銀總裁植田和男4日在一場活動中並未直接提及貨幣政策，但表示央行將採取必要措施，確保受地震影響地區的銀行和融資狀況保持良好。

他還表達對今年通膨和工資的期望，表示希望能夠進一步實現工資和通膨均衡增長。

大和證券首席市場經濟學家岩下真理預測，元旦地震讓日銀在本月會議採取行動的可能性進一步下降，她將結束負利率的預期時間從1月修改為4月以前的任一時點。

三菱UFJ摩根士丹利證券也將政策轉變時點從最初預期的1月推遲到3或4月，理由是地震的衝擊和植田近來受訪時釋出的鴿派訊息。

日本經濟 熊本地震 通膨

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