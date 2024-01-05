英特爾設AI新公司 擴大版圖

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
英特爾打造出獨立的Articul8 AI公司，是為原先旗下的商業部門引進外部資金的最新舉措。（路透）
英特爾打造出獨立的Articul8 AI公司，是為原先旗下的商業部門引進外部資金的最新舉措。（路透）

英特爾3日宣布，在資產管理業者DigitalBridge集團等投資者的支持下，新成立AI公司Articul8 AI，由前英特爾資料中心副總裁暨總經理蘇布拉瑪寧安出任執行長，顯示英特爾積極拓展AI版圖。

路透報導，英特爾主管未透露這筆交易的價值，或是否會維持多數股權，僅說Articul8 AI會有一個獨立董事會，英特爾將持續擔任股東。這家新公司源自英特爾與波士頓顧問公司（BCG）在企業AI技術方面的合作成果，將不會掛牌上市。

英特爾透過自家的超級電腦，結合開放資源和內部自研的技術，研發出一套可讀取文字和圖像的生成式AI系統。

英特爾再修改這套系統，在BCG自家的資料中心運行，緩解BCG對隱私和資安的疑慮。

蘇布拉瑪寧安說，許多潛在客戶考量安全隱私，對於將資料交給大型雲端運算公司執行AI相關任務有所保留，同時也擔心成本失控。

此外，英特爾和合作夥伴一直嘗試解決當前生成式AI產業的缺口，即「概念驗證很容易，但將產品以安全且符合成本效益的方式投入生產，卻缺乏解方」。

英特爾執行長基辛格不久前曾說，AI下個階段發展在於如何讓模型能廣泛被製造、零售等產業使用。此外，讓客戶不必把資料放上雲端，而是將AI系統放入內部資料中心會是發展方向。

面對輝達、超微等勁敵積極在AI領域搶市，英特爾也展開AI晶片布局，去年12月發表為生成式AI軟體開發的「Gaudi3」晶片，預計今年上市，強調該晶片效能優於輝達的H100晶片。

基辛格認為，AI以矽為基礎，人類未來生活將會更倚賴數位化，都奠基於半導體

外界估計，全球半導體產值將於2023年達到上兆美元，AI可能加速這個成長進程。

英特爾以既有的PC處理器強大基礎，切入AI PC相關處理器，推出代號為「Meteor Lake」的Intel Core Ultra筆電處理器，是首顆採用旗下Intel 4製程生產的晶片，並搭載神經處理單元（NPU），補強CPU和GPU的AI處理，能實現高效能AI加速，比前一代產品提高2.5倍能源效率，展現積極搶占AI PC市場的企圖心。

半導體 客戶 隱私

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