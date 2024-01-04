埃及新法獎勵綠氫生產 力拚成為區域性最大出口國

埃及眾議院日前通過一項獎勵措施法案，以促進綠氫能源生產，目標成為中東北非地區（MENA）最大的綠氫出口國，並且要在2040年前，拿下全球綠氫貿易市場8%市占率。

埃及金字塔報（Al Ahram）報導，眾議院1日批准政府起草的一項法案。法案的目的是透過簽署備忘錄和框架協議，來為綠氫專案提供獎勵措施、豁免和保證，建立一個有吸引力的投資環境，除維持已簽署綠氫專案協議的現有投資者外，也吸引更多的直接和間接外國投資。

新法中最重要的獎勵措施是可免除相當於納稅金額的33%至55%。此外，綠氫專案使用的設備、工具、機器、原料及運輸工具（客車除外）也免徵10%的增值稅。

埃及目標成為綠氫投資及其衍生物生產的國際樞紐，並作為中東北非地區最大的綠氫出口國。

因此，埃及為刺激綠色投資，先在去年8月成立全國綠氫委員會（National Council for GreenHydrogen），同年11月由該委員會啟動國家綠氫戰略。

埃及至今已經簽署29份綠氫能源備忘錄，以及9份綠氫能源計畫框架協議，總投資額達850億美元，將在蘇伊士運河經濟區（SCZONE）生產綠氫及其衍生物。

例如在去年8月，埃及與印度再生能源公司Ocior簽署初步協議，投資40億美元於蘇伊士運河經濟區。

去年12月，由全球最大的私人海水淡化公司，也是綠氫能源領域先驅的沙烏地阿拉伯上市公司ACWAPower，與埃及電力傳輸公司（EETC）以及埃及新能源和再生能源管理局（NREA）共同簽署綠氫合作框架協議，將在埃及投資40多億美元，計劃年產200萬噸綠氫。

根據埃及綠氫策略，埃及政府的目標是在2035年前，將能源使用中的再生能源比例提高至42%。且到2040年前，可以每公斤1.7美元的價格產銷綠氫，拿下全球綠氫貿易市場8%市占率。