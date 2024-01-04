最賺錢APP有哪些？這程式使用者每日打賞網紅3億、美就貢獻三成

最新市場調查結果顯示，社群平台TikTok使用者每日總共花費1100萬美元（約台幣3.4億元）「打賞」平台上的網紅。打賞內容創作者如同在現實生活中給予服務人員小費，那觀眾有義務掏錢嗎？

美國數據分析公司「data.ai」近日針對社群平台TikTok（大陸抖音海外版）及其使用者進行市場調查，數據顯示用戶每日共花費上千萬美元打賞內容創作者，同2022年的每日900萬美元相比，上漲了超過兩成。

預計到了2024年，TikTok所創造出的整體經濟效益，更有望達150億美元，打趴《Candy Crush》《部落衝突》（Clash of Clans）等一眾熱門手遊，一躍成為史上最賺錢的手機應用程式。

值得關注的是，目前最賺錢的5款應用程式當中，TikTok是唯一一個非遊戲類產品。

「到了2024年末，TikTok用戶每月平均使用平台的時數將達40小時，與2023年相比上升了22％，」data.ai數據總監西朵（Lexi Sydow）說道。

據美國有線新聞台CNN報導，這1100萬美元收益主要來自應用程式內的貨幣「TikTok幣」（Coins），用戶可先向TikTok購買貨幣，再以此購買「禮物」（Gifts）贈予創作者。

收到「禮物」的創作者可將這些虛擬物品套現，TikTok則會再抽取五成平台費用。

平台今年最受用戶歡迎的「應用程式內購」（in-app purchase，IAP）品項為一個包含1321「TikTok幣」的組合包，售價為19.99美元（約台幣620元）。

data.ai數據顯示，美國TikTok用戶所創造的經濟效益占平台總營收的三成，儘管美國多州頒布禁用TikTok的命令，但使用TikTok的人仍難以禁止。而美國蒙大拿州地區聯邦地區法院也於2023年11月30日發出初步禁止令，暫時禁止蒙大拿州實施針對TikTok的禁令。

再看中國大陸，使用蘋果手機、平板的抖音用戶也同樣貢獻了約三成營收，中美兩國用戶的消費力並列第一。其次排名前五的市場依序為：沙烏地阿拉伯、德國、英國、日本，這四個國家的用戶，營收占比一共為13％。

小費有助鼓勵小網紅繼續創作

財經新聞網《市場觀察》（MarketWatch）介紹，除了「TikTok幣」、「禮物」等打賞機制，平台也於2021年推動試點計劃，在美國、英國、法國等特定國家開啟名為「TikTok小費」（Tips on TikTok）的打賞機制，讓年滿17歲、擁有至少10萬名粉絲的內容創作者賺取小費。

對創作者的好處是，觀看影片的觀眾可透過信用卡、線上支付平台「PayPal」來給予小費，而這筆金額將在扣除交易手續費後，全數歸創作者所有，TikTok並不會抽成。

美國小費文化根深蒂固，但近幾年不少服務業者將小費視為理所當然的，頻頻發生顧客小費給得太少、服務人員出言不遜的事件，惹得民眾怨聲連連。

TikTok小費在此時反而呈逆風成長趨勢，引發外界高度關注。

接受《市場觀察》採訪的社交禮儀專家葛斯曼（Diane Gottsman）表示，這一現象非常新穎，觀眾可自由評估是否要給予小費，不需要覺得有壓力。

除了「TikTok幣」、「禮物」等打賞機制，平台也於2021年推動試點計劃，在美國、英國、法國等特定國家開啟名為「TikTok小費」（Tips on TikTok）的打賞機制。Unsplash by Hello Im Nik ?

一般而言，TikTok創作者的收入來源相當多元，最常見的就包括直播帶貨、接商品廠商的「業配」邀約等等，小費通常不會是創作者最主要的收入來源。

在現實生活中額外支付小費則已成為一種約定俗成的社會風氣，大多服務人員也只賺取基本薪資，因此不得不依賴小費來維持生計，這時消費者最好還是給予一些小費。

葛斯曼指出，有些TikTok用戶可能會特意選擇關注並支持粉絲數量不多的「小網紅」，透過給予小費的方式鼓勵他們繼續創作、拍攝影片。民眾在現實生活中可能也有類似行為，會在光顧在地小型咖啡廳時多給一些小費以表支持，到訪連鎖咖啡廳時則少給一些小費。

「你要支持誰、給多少小費都是很主觀的，這裡並沒有一套標準的、所有人都適用的行為準則，」葛斯曼強調。

觀看TikTok影片時，不妨想像自己是在觀賞街頭藝人表演，若看得開心，就可選擇以實際行動支持創作者。

（本文出自2024.01.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）