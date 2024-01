最賺錢APP有哪些？這程式使用者每日打賞網紅3億、美就貢獻三成

最新市場調查結果顯示,社群平台TikTok使用者每日總共花費1100萬美元(約台幣3.4億元)「打賞」平台上的網紅。打賞內容創作者如同在現實生活中給予服務人員小費,那觀眾有義務掏錢嗎?

美國數據分析公司「data.ai」近日針對社群平台TikTok(大陸抖音海外版)及其使用者進行市場調查,數據顯示用戶每日共花費上千萬美元打賞內容創作者,同2022年的每日900萬美元相比,上漲了超過兩成。

預計到了2024年,TikTok所創造出的整體經濟效益,更有望達150億美元,打趴《Candy Crush》《部落衝突》(Clash of Clans)等一眾熱門手遊,一躍成為史上最賺錢的手機應用程式。

值得關注的是,目前最賺錢的5款應用程式當中,TikTok是唯一一個非遊戲類產品。

「到了2024年末,TikTok用戶每月平均使用平台的時數將達40小時,與2023年相比上升了22%,」data.ai數據總監西朵(Lexi Sydow)說道。

據美國有線新聞台CNN報導,這1100萬美元收益主要來自應用程式內的貨幣「TikTok幣」(Coins),用戶可先向TikTok購買貨幣,再以此購買「禮物」(Gifts)贈予創作者。

收到「禮物」的創作者可將這些虛擬物品套現,TikTok則會再抽取五成平台費用。

平台今年最受用戶歡迎的「應用程式內購」(in-app purchase,IAP)品項為一個包含1321「TikTok幣」的組合包,售價為19.99美元(約台幣620元)。

data.ai數據顯示,美國TikTok用戶所創造的經濟效益占平台總營收的三成,儘管美國多州頒布禁用TikTok的命令,但使用TikTok的人仍難以禁止。而美國蒙大拿州地區聯邦地區法院也於2023年11月30日發出初步禁止令,暫時禁止蒙大拿州實施針對TikTok的禁令。

再看中國大陸,使用蘋果手機、平板的抖音用戶也同樣貢獻了約三成營收,中美兩國用戶的消費力並列第一。其次排名前五的市場依序為:沙烏地阿拉伯、德國、英國、日本,這四個國家的用戶,營收占比一共為13%。

小費有助鼓勵小網紅繼續創作

財經新聞網《市場觀察》(MarketWatch)介紹,除了「TikTok幣」、「禮物」等打賞機制,平台也於2021年推動試點計劃,在美國、英國、法國等特定國家開啟名為「TikTok小費」(Tips on TikTok)的打賞機制,讓年滿17歲、擁有至少10萬名粉絲的內容創作者賺取小費。

對創作者的好處是,觀看影片的觀眾可透過信用卡、線上支付平台「PayPal」來給予小費,而這筆金額將在扣除交易手續費後,全數歸創作者所有,TikTok並不會抽成。

美國小費文化根深蒂固,但近幾年不少服務業者將小費視為理所當然的,頻頻發生顧客小費給得太少、服務人員出言不遜的事件,惹得民眾怨聲連連。

TikTok小費在此時反而呈逆風成長趨勢,引發外界高度關注。

接受《市場觀察》採訪的社交禮儀專家葛斯曼(Diane Gottsman)表示,這一現象非常新穎,觀眾可自由評估是否要給予小費,不需要覺得有壓力。

一般而言,TikTok創作者的收入來源相當多元,最常見的就包括直播帶貨、接商品廠商的「業配」邀約等等,小費通常不會是創作者最主要的收入來源。

在現實生活中額外支付小費則已成為一種約定俗成的社會風氣,大多服務人員也只賺取基本薪資,因此不得不依賴小費來維持生計,這時消費者最好還是給予一些小費。

葛斯曼指出,有些TikTok用戶可能會特意選擇關注並支持粉絲數量不多的「小網紅」,透過給予小費的方式鼓勵他們繼續創作、拍攝影片。民眾在現實生活中可能也有類似行為,會在光顧在地小型咖啡廳時多給一些小費以表支持,到訪連鎖咖啡廳時則少給一些小費。

「你要支持誰、給多少小費都是很主觀的,這裡並沒有一套標準的、所有人都適用的行為準則,」葛斯曼強調。

觀看TikTok影片時,不妨想像自己是在觀賞街頭藝人表演,若看得開心,就可選擇以實際行動支持創作者。

