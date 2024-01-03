爭議不斷！哈佛大學校長辭職 成創校以來最「短命」校長

美國哈佛大學（Harvard University）校長蓋伊（Claudine Gay）上月5日出席國會聽證會作證，在針對反猶太主義的證詞上，表現模稜兩可態度，引發外界抨擊；不久後又被爆出學術論文抄襲，儘管哈佛董事會力挺，蓋伊仍於2日辭職，成為該校史上任期最短的校長。

NBC與衛報報導，蓋伊在一份聲明中說，「我懷著沉重的心情，但對哈佛有著深深的熱愛，我宣布辭去校長一職」。

蓋伊寫道，在她處理校園反猶太主義的指控引發憤怒之後，面臨著安全的威脅和「種族敵意」，在與哈佛董事會協商後，認為自己的辭職最符合哈佛最佳利益，她將繼續擔任校內教授，從事學術與教育工作。

蓋伊辭職的消息，最先由學生經營的「哈佛克里姆森報」（The Harvard Crimson）披露。不久後，蓋伊本人也證實。

哈佛克里姆森報指出，校長任期僅六個月又兩天，成為哈佛1636年創校以來任期最短的校長。她是該校的第一位黑人校長，也是校史上第二位女性校長。

哈佛董事會宣布，該校教務長加伯（Alan M. Garber）將擔任臨時校長，直到找到新的校長。

以巴去年開戰後，哈佛大學、賓洲大學（University of Pennsylvania）和麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）校園內的反猶太主義情緒高漲，3位校長去年12月5日出席國會聽證會作證，有議員質問，「呼籲對猶太人種族滅絕的行為是否違反貴校的行為準則」，3人竟都含糊其辭，未明確回答「是」，引發各界批評。

聽證會結束後，逾70名美國國會議員連署要求3人下台，在強大壓力下，賓州大學校長麥吉爾（Elizabeth Magill）和董事會主席卜克（Scott Bok）雙雙請辭。

一波未平另波又起，哈佛大學校長蓋伊隨後又被指控論文涉嫌抄襲，因為其數篇論文內的引用格式有諸多缺陷。對此，哈佛大學日前表示，蓋依計畫修正她1997年發表的博士論文，補足「引用缺漏」的部分，另外還有兩篇2000年代發表的論文也會進行補充。