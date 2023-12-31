2023年金融市場成績單 美歐日股市全面翻揚

金融市場2023年封關，全球股市締造2019年來最強勁表現，MSCI世界指數全年上漲22%，美股重返高點，新興貨幣指數創2017年來最大年漲幅；商品表現不一，油價重挫10%，金價大漲13%。展望未來一年，聯準會（Fed）等主要央行降息將成為投資題材。

美股三大指數上周五（29日）年終封關日收黑小跌，但標普500指數一年來上漲24%，距2022年1月的歷史收盤高峰僅差0.6%；道瓊工業指數上漲近14%，首度突破37,000點大關。在AI和大型科技股帶動下，那斯達克綜合指數大漲43%，費城半導體指數更飆漲64.9%，分別創2020、2009年來最佳單年表現。

隨著降息預期升溫，歐股全年勁揚逾12%；日股則大漲超過28%，主要受惠於日圓大幅貶值。開發中國家股票上漲6.9%，不含中國企業在內的股票指數漲幅超過20%。大陸上證指數全年下跌3.7%，反映經濟復甦乏力。

美國債市歷經跌宕起伏的一年，回到年初原點，美國10年期公債殖利率29日收3.879%，略高於2022年底3.875%收盤水準。

匯市方面，美元指數全年跌3%至101.38，快要失守100大關，反映市場押注Fed明年降息，2024年美元可能延續頹勢。日圓對美元全年貶值7%，不過日圓2024年有望翻身，因市場預期日銀即將放棄負利率政策。MSCI新興市場貨幣指數全年上漲4.8%，是2017年來最大年漲幅。

商品方面，金價全年漲13%，持穩於2,000美元上方，三年來首度全年收漲；布蘭特和西德州原油期貨全年都跌逾10%，報每桶77.04美元和71.65美元，為2020年來最低年終收盤水準。