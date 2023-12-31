風電技師需求 看增45%

風力發電機技師是美國成長最快的職業，薪水也相當優渥，且規定要遠距上班，只不過怕高的人恐怕無法勝任這工作。

拜聯邦政府大力推動再生能源之賜，美國勞工部統計局估算，風機維修技師職缺數在未來十年內可望勁增近45%，增速高於其他職業。在風電設備製造商和營運者擴大人才訓練與招募之際，具備工作經驗的風機技師可在沒有大學學歷的情況下，賺進約8萬美元的年薪，但代價是需四處旅行、忍受惡劣天候、也得在有限空間身負22公斤的裝備攀爬長梯。

效力於Vestas這個全球最大風機製造商的33歲維修技師魯巴爾卡瓦說：「這就是我們的辦公室，在半空中高達300英尺（約91公尺）處，我從不懼高，但當你處在300英尺的高處時，將面臨現實的考驗。每當風很大時，你就像在一艘船上被晃個不停。」

全美44州共有7.3多萬座風力發電機遍布，在丹麥Vestas、沃旭、德國西門子等風電巨頭研發新機型下，相關技術愈來愈強大且複雜。這些風機的高度可比自由女神像，葉片長如一個美式足球場，每座風機一年需維護兩次，還不包括偶爾的維修。

根據Revelio Labs的數據，自2018年來，美國風機技師的職缺數已增加五倍，近年風電產業所面臨的難題，也未減緩這類職缺的增速。風電產業飽受成本飆升、利率上升、及供應鏈瓶頸的衝擊，導致各地離岸風電計畫紛紛傳出延遲或取消，這些計畫原本可望創造數千個工作機會。

不過，陸基風電的裝機需求仍足以讓相關業者的聘雇速度持續以二位數成長，產業專家也預期，離岸風電裝置的裝設也將再次上升。

研究業者Wood Mackenzie預估，美國在未來十年內，可望於現有的150百萬瓩（GW）陸基風電基礎上，再增加120GW的裝置容量，新增的發電量足以為4萬戶家庭提供電力。該公司研究員巴爾說，這足以確保風電產業長期的就業穩定性，而拖慢聘雇的唯一因素，是缺乏符合資格的人力。