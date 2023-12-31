美零工經濟夯 AI推波助瀾

接案工作網站Upwork今秋訪調3,000名美國成年人後推估，今年來自由接案或從事零工工作的美國民眾，達到創紀錄的6,300萬人，占美國總勞動人口38%。最熱門的零工可能不是一般人想的兼職自有車司機或外送員，而是提供電腦程式設計、行銷或資訊科技（IT）這種知識服務，此類別占所有獨立工作者比重達47%。

Business Insider報導，AI可能對既有工作帶來三大影響：使工作變容易、提升競爭力，且在某些情況下取代一些工作。這都可能讓零工工作更加盛行。這三大影響也帶來三個結果：

第一，雇主在AI時代可能選擇減少全職員工。像ChatGPT這種AI工具，將提升某些員工的生產力，因部分工作內容涉及自動化。顧問業者麥肯錫研究發現，到2030年前，美國有多達30%工作時數將被自動化取代。

當員工完成工作任務時間縮短，雇主可能只會賦予額外的工作。但鑽研零工經濟的北卡羅萊納大學助理教授瑞福涅爾指出還有一種消極的可能性：雇主可能不再提供足夠的價值，來保障全職工作者的薪資與和福利。

第二，企業更容易招到善用AI輔助工具的零工工作者。愈來愈多企業如果要招募零工工作者，取代部分全職員工，他們將有許多選擇。因為AI工具能幫助人精通不同職務，可能有助許多職業增加勞動力供應。研究AI的牛津經濟學家弗雷說，若企業信任採用AI輔助工具的獨立工作者能完成工作，他們可能擴大轉向這群人。

第三，AI取代既有工作，可能迫使更多美國人投入零工經濟。除了使工作變簡單並提升競爭力，AI可能淘汰一些工作。當全職工作被淘汰，有些受影響的員工可能在零工經濟找工作以維持生計，如此將增加零工工作數。根據2018年美國某郡的調查發現，失業率每上升1%，積極在零工平台接案的居民數平均增加22%。

弗雷指出，AI也可能淘汰某些零工工作，文案創作和翻譯即是兩例。他認為，這是AI是否加速或逆轉零工工作近來成長，仍有待商榷的原因之一。