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連哈佛MBA找工作也變難 求職成功率降到逾5年最低

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
哈佛大學今年企管碩士畢業生的求職成功率降至逾5年最低的86%。路透
哈佛大學今年企管碩士畢業生的求職成功率降至逾5年最低的86%。路透

美國頂尖商學院之一、哈佛大學商學院畢業生的求職成功率降到逾五年來最低，表明市場對招聘優質人才的需求正在放緩。

金融時報報導，哈佛今年畢業的企管碩士（MBA）有73%的人在找工作，86%收到錄取通知。這個比率不如2022年的95%和最近峰值2021年的96%。

在美西的史坦福大學，今年踏出校門的MBA有62%要找工作，71%求職成功，而名校的招牌仍然管用，其中89%在三個月內收到通知。

以往喜歡招收MBA的美國諮詢、審計和科技公司，今年都放緩聘雇節奏，一些知名公司例如安永還更改報到日期，要求畢業生過幾個月再來上班。

影響所及，美國學生對追求MBA學位的興趣有所停滯，部分學生轉向了例如分析學之類更具專業性的學位，而新生名額有賴印度和中國大陸等新興經濟體的學生稍事彌補。

辦理GMAT測驗的管理研究所入學委員會（GMAC）整理年度申請趨勢調查發現，2023年，潛在學生對MBA和所有商學院學位的興趣下降了5%。

哈佛大學 求職

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