文組出身、30後才自學程式...他如何Subway店長轉職AI軟體技術長？

全球最夯AI筆記軟體Notion，最近宣布新任技術長柯斯羅薩西，和許多人想像的矽谷人背景大不同，身為伊朗移民的他，大學念名校歷史系，卻因長期找不到好工作，曾和老婆開Subway。他如何在30歲後靠自學程式創業，晉身Google、Slack等知名矽谷優質企業任職？又為何有人指，矽谷除了華人與印度人，像他這類伊朗出身移民，也很有潛力？

全球最夯筆記軟體Notion，2023年因融入生成式AI功能更受到矚目。就在12月，Notion宣布了新任技術長法扎德．柯斯羅薩西（Farzad "Fuzzy" Khosrowshahi）上任，但是，他並非矽谷常見的年輕輟學創業家。相反地，在許多年輕輟學創業家們已賣掉公司、展開第二人生時，他才開始自學寫程式，就此帶來人生大轉變。

其實任職Notion之前，他就是知名應用Google Sheets的幕後推手，領導Google Docs、Google Drive等Google Workspace的研發團隊多年。後來他轉任Slack產品工程副總裁。但這一切都是在歷經多年職涯不順遂，中年體悟後才發生。

開發軟體解決管店需求，開啟科技創新之途

柯斯羅薩西生於1967年，是哥倫比亞大學歷史系學生。但因為畢業後念歷史出路難尋，陸續做過壽險業務員、房產仲介，直到妻子建議他在紐約郊區一同經營一間Subway連鎖店。

這間店存活不到一年，但柯斯羅薩西從中學到重要技能：大量使用電子試算表。

原來，當時Subway總部提供給加盟者一套電腦軟體來統計支出與收入，但要價2000美元。這對柯斯羅薩西來說不是筆小錢。他因而決定用Excel與靠自學的一點程式技能，來自行複製這套系統。

在經營潛艇堡店時，柯斯羅薩西也在華爾街兼職，負責將手寫報告轉成數位檔案。幾年後，他在紐約大學商學院進修，並持續在金融界工作。他曾在摩根士丹利（Morgan Stanley）進行股票研究，但不久後就離職。

隨後，柯斯羅薩西了解到自己真正有熱情的志業，原來是程式設計。他回到先前任職過的摩根大通（J.P. Morgan），協助維護債務擔保債券（CDO）的電子試算表模型。這是一套將房貸證券化的複雜演算法。銀行希望能讓客戶在表格裡編輯試算，但又不想將整個表格釋出。

催生Google Sheets原型，推動Google雲端套組十餘年

年過30歲後才自學程式的柯斯羅薩西認為，可以透過將這個表格轉為網路版的應用程式，來解決這個問題。這套程式就是未來Google Sheets的前身。

2002年，柯斯羅薩西透過親戚牽線，將這個點子提給時任BEA Systems工程副總裁的伯斯渥斯（Adam Bosworth）。後來伯斯渥斯轉投Google，柯斯羅薩西共同成立的2Web Technologies也在2006年被Google收購。

2Web Technologies所研發的網頁版電子試算表應用程式「XL2Web」，與Google前一年買下的新創Upstartle研發的網路文字處理器（Google Docs前身），在2006年一同發表。這在軟體應用程式「雲端化」的趨勢中，是重要一刻。

隨後，柯斯羅薩西在Google任職十餘年。大多時間裡，他負責打造、領導G Suite（後更名為Google Workspace）範圍的團隊，包括廣受使用者歡迎的Docs、Drive、Forms等諸多雲端應用程式。他領導的團隊成員最終達到700人。

後來他轉進企業溝通界的LINE：Slack，持續推動雲端生產力與協作工具的優化，也充分讓人感受到他對於軟體創新的能耐，不輸給從小學程式的人。

柯斯羅薩西在Google任職十餘年。大多時間裡，他負責打造、領導G Suite。圖／路透

伊朗移民家族，影響力深入科技圈

除了個人努力，柯斯羅薩西親屬在矽谷的影響力及人脈，也是他順利接軌科技界的重要背景因素。

柯斯羅薩西家族在1970年代末、1980年代間，因伊朗革命移民至美國。其中最知名的成員是優步（Uber）執行長多拉（Dara Khosrowshashi）。多拉的兄弟卡維（Kaveh Khosrowshahi）是舉辦知名太陽谷峰會的投資銀行Allen & Company的總經理。多拉的另一位堂兄弟埃米爾（Amir Khosrowshahi）是AI公司Nervana的共同創辦人，在公司被收購後任職於英特爾。

家族中的雙胞胎帕托維兄弟（Ali and Hadi Partovi）是創業家，並是Airbnb、Dropbox、Uber與Facebook等多家知名科技公司的早期投資者，也在早期給予Nervana支持。最知名的貢獻可能是共同成立了非營利的電腦科學教育組織Code.org。

家族成員彼此提攜，逐步以移民身份在矽谷站穩腳步。同樣來自伊朗的知名天使投資人、Pear VC共同創辦人諾扎德（Pejman Nozad）觀察，柯斯羅薩西家族的成功並不特別令人意外。他認為，伊朗關懷家人、朋友，以及重視數學與科學教育的文化，都在其中發揮作用。

甫加入Notion的柯斯羅薩西，期望可在新職位上以更快的速度改善人與電腦互動的方式，融入AI也會是下一階段的重點之一。先前，他在Code.org的線上課程中提到，最好的學習方式是從執行計劃入手，實際應用所學到的知識，會比光讀書來得有用許多。

賣Subway與壽險，如今回看都是人生養分

柯斯羅薩西並認為，開發工具應以使用者為核心，才能打造出人們真正會使用的東西。他的科技職涯，也體現了柯斯羅薩西對數位資料管理與線上協作的熱情與關注。這段旅程的起點，竟可回溯到他的潛艇堡事業。

他更表示，就連以前賣壽險經歷，也可以對往後的人生帶來寶貴學習。重要的是在每一段經驗中學習，永不放棄。

（本文出自2023.12.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）