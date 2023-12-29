美法院暫停實施禁令 蘋果兩款智慧表恢復銷售

經濟日報／ 編譯季晶晶易起宇／綜合外電

美國上訴法院27日裁定，暫停實施聯邦機構對蘋果最新智慧手表的銷售禁令，這將使蘋果過去一周停售的兩款智慧手表Apple Watch Series 9和Ultra 2，得以恢復在美販售。

美國國際貿易委員會（ITC）今年10月認定，蘋果智慧表侵害加州醫療設備製造商Masimo的血氧測量相關專利，並因此發布禁售令。拜登政府雖有60天審查時間，但也拒絕在最後期限12月25日前行使否決權。這導致蘋果先是在12月21日停止這兩款手表的線上銷售，再於平安夜停止門市銷售，但蘋果仍向法院上訴尋求推翻ITC的裁決。

由於法院還在衡量蘋果提出的上訴期間暫緩執行禁令要求，這段期間蘋果的智慧表都將能繼續銷售，法院也已要求ITC在1月10日前就此回應。蘋果去年度靠Apple Watch賺進約180億美元營收。

另外，蘋果也為這兩款手表開發了認為可減輕專利問題的更新版軟體，並已向美國海關和邊境保護局申請核准新設計。這也可能讓這兩款手表得以恢復在美銷售。這場侵權糾紛的焦點在於蘋果2020年為其手表新增的血氧測量功能。

美國 專利 Watch

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