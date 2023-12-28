前007男星遭控違反黃石國家公園規定！擅闖逾70度夭壽燙溫泉區
前任「007龐德」皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）因涉嫌進入美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）的溫泉區，而遭到懷俄明州法院傳喚。
每日郵報報導，皮爾斯布洛斯南遭控11月1日冒險偏離規定步行路線，並試圖近距離觀察猛瑪溫泉區（Mammoth Hot Springs）的熱氣流，已因涉嫌違規行為兩度被傳喚，預計明年1月23日出庭。
根據27日提交的法庭文件顯示，皮爾斯布洛斯南遭控在地熱區徒步旅行和違反關閉規定，將於下個月出庭接受美國聯邦治安法官Stephanie Hambrick審訊。
猛瑪溫泉區是世界上已知最大的溫泉，泉水主要留在此地的主要景觀，即石灰石大台階上，由於有許多藻類生活在泉水中，因此泉水呈現五顏六色，景色相當壯麗。猛瑪溫泉又可分成兩個部分，一部分是提供旅客徒步欣賞景觀的木棧道步行區，另一部分則是汽車行駛區域。
根據美國聯邦法規規定，前往國家公園的遊客必須留在指定的人行道上，冒險偏離木棧道將被判處最高6個月監禁和5000美元罰款。
根據統計，自1890年以來，黃石公園至少有22人因熱泉區死亡。
猛瑪台階的泉水溫度通常會飆至攝氏70度，而黃石公園的一些泉水PH值可低於2，胃酸PH約為2。
美國一名女遊客今年6月在黃石國家公園遊玩時，無視危險警告，竟把手伸入溫度高達79度的溫泉池，結果被燙到慘叫。
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