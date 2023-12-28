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台積電和聯電ADR連四日上漲 費半再創收盤新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電示意圖。路透
台積電示意圖。路透

台積電ADR周三小漲0.2%，收在104.65美元，較台北交易溢價9.1%；聯電ADR大漲5.5%，和台積電雙雙連續四日上漲。費城半導體指數小漲0.2%收在4,214.952，再創歷史新高。

標普500指數周三小幅收高，進一步逼近歷史高點，繼續推動「耶誕老人行情」。由於市場沒有什麼利多因素，投資人對美股連續八周的漲勢略顯疲乏。

道瓊工業指數上漲111.19點，漲幅0.3%，至37,656.52點，創下歷史收盤新高；標普500指數小漲6.83點，漲幅0.1%，至4,781.58點，位比2022年1月3日創下的4,796.56點收盤只差0.3%；那斯達克綜合指數漲24.60點，漲幅0.2%，收在15,099.18點。

台灣加權股價指數周三上漲139.77點，收在17,891.50點，台積電上漲1.0%收在592.00元。聯電漲5.3%，收在53.50元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 145.54 +0.43 133.50 9.02

中華電 CHT 118.38 +0.18 119.50 -0.94

台積電 TSM 646.07 +0.19 592.00 9.13

聯電 UMC 53.46 +5.48 53.50 -0.07

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 標普 聯電

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