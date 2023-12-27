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日圓貶值重挫日本經濟 GDP排行「1980年以來最差」恐被德國超越

聯合新聞網／ 綜合報導
日本人均GDP排名創下1980年以來最差紀錄，總GDP也可能被德國超越。美聯社
日本人均GDP排名創下1980年以來最差紀錄，總GDP也可能被德國超越。美聯社

受到日圓貶值的影響，使得日本國內經濟持續下探。日本內閣府於25號，公布2022年度的日本人年均生產毛額（GDP）數字，換算僅有34064美元，比前一年的40034美元大幅縮水，排名更是創下史上新低。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，日本人均GDP在加盟經濟合作暨發展組織（OECD）的38國中，排在第21名，被義大利超過，創下1980年以來的最低名次，同時也在七大工業國組織（G7）中排行墊底。

排行榜上第一名的為盧森堡，人均GDP為124592美元。接下來則是挪威、愛爾蘭，美國則排在第五名。未加盟OECD的中國大陸，人均GDP則是12720萬美元。

至於全國整體GDP的部分，日本則來到4兆2601億美元，僅次於美國和中國排行第三。然而相對於2021年，日本佔全球GDP的5.1％，2022年卻下滑至4.2％，同時也是1980年以來的最差紀錄。國際貨幣基金組織（IMF）評估，日本2023年可能會被德國超越，退到世界第四的位置。

日本 G7

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