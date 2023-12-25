韓流方程式進軍美娛樂圈

韓國流行音樂天團防彈少年團（BTS）所屬經紀公司Hybe，在加速全球併購行動之際，計劃向美國輸出培養流行藝人的「韓流產製體系」。

英國金融時報（FT）報導，Hybe執行長朴智元表示，正在世界各地獵尋品牌標的，從而和環球音樂（Universal Music Group）及Sony等產業巨擘相競爭。

Hybe旗下的六人女團「Katseye」明年將在美國出道，象徵首度在海外測試其模式。

朴智元說，這個美國團體是為了「全球化並在地化韓流模式」，「我們希望Katseye能在美國成功，證明培訓高品質藝人的韓流成功方程式，不管地區和國籍都能奏效」。

韓流已靠著靈巧的產製與時尚明星，掀起全球的熱潮。

除了擁有瘋狂粉絲，韓流藝人最為人所知的，就是出道前的多年辛苦培訓。經紀公司多年來已發展出一套流程，先培訓多名具潛力的新秀，再選出正式成員組團。

朴智元說，韓流不再只是由南韓歌手演唱的音樂，而是一種以韓式體系製作的音樂類型，Hybe經紀公司一直努力思考如何在美國「圈粉」，他也坦承要塑造另一個像BTS如此異軍突起的天團，並非易事，「但我們會不斷測試美國觀眾的反應」。

Hybe近年已在美國進行一連串併購，包括2021年以逾10億美元收購由小賈斯汀（Justin Beiber）前經紀人布朗創辦的Ithaca控股公司，今年也以2,730億韓元（2.1億美元）收購亞特蘭大嘻哈唱片公司Quality Control音樂，及以未公開的金額收購拉美音樂公司Exile Content。

朴智元說，Hybe正試圖拓展產品組合，創建一套以強大智財權為基礎的體系，就像環球音樂、華納音樂及Sony，以強化在全球舞台競爭的實力。