韓流方程式進軍美娛樂圈

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓娛樂經紀公司Hybe計劃向美國輸出其流行音樂產製體系，複製「韓流」的成功方程式。（美聯社）
南韓娛樂經紀公司Hybe計劃向美國輸出其流行音樂產製體系，複製「韓流」的成功方程式。（美聯社）

韓國流行音樂天團防彈少年團（BTS）所屬經紀公司Hybe，在加速全球併購行動之際，計劃向美國輸出培養流行藝人的「韓流產製體系」。

英國金融時報（FT）報導，Hybe執行長朴智元表示，正在世界各地獵尋品牌標的，從而和環球音樂（Universal Music Group）及Sony等產業巨擘相競爭。

Hybe旗下的六人女團「Katseye」明年將在美國出道，象徵首度在海外測試其模式。

朴智元說，這個美國團體是為了「全球化並在地化韓流模式」，「我們希望Katseye能在美國成功，證明培訓高品質藝人的韓流成功方程式，不管地區和國籍都能奏效」。

韓流已靠著靈巧的產製與時尚明星，掀起全球的熱潮。

除了擁有瘋狂粉絲，韓流藝人最為人所知的，就是出道前的多年辛苦培訓。經紀公司多年來已發展出一套流程，先培訓多名具潛力的新秀，再選出正式成員組團。

朴智元說，韓流不再只是由南韓歌手演唱的音樂，而是一種以韓式體系製作的音樂類型，Hybe經紀公司一直努力思考如何在美國「圈粉」，他也坦承要塑造另一個像BTS如此異軍突起的天團，並非易事，「但我們會不斷測試美國觀眾的反應」。

Hybe近年已在美國進行一連串併購，包括2021年以逾10億美元收購由小賈斯汀（Justin Beiber）前經紀人布朗創辦的Ithaca控股公司，今年也以2,730億韓元（2.1億美元）收購亞特蘭大嘻哈唱片公司Quality Control音樂，及以未公開的金額收購拉美音樂公司Exile Content。

朴智元說，Hybe正試圖拓展產品組合，創建一套以強大智財權為基礎的體系，就像環球音樂、華納音樂及Sony，以強化在全球舞台競爭的實力。

美國 韓流 BTS

延伸閱讀

被美國重量級娛樂雜誌點名「年度輸家」 哈利與梅根不服？

美國通膨降溫 本周投信季底作帳及封關行情可期

打造「成功方程式」！防彈少年團經紀公司Hybe 盼將韓流模式輸出到美國

中國製一次性電子菸「精靈棒」 美國沒收百萬支

相關新聞

輝達年營收 將稱霸晶片業

隨著人工智慧（AI）題材今年來火熱發燒，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）今年度營收有望超越英特爾或三星電子，成為半導體業...

環球動畫片爆紅 嗆聲迪士尼

環球影業旗下照明娛樂製作的動畫片「飛鴨向前衝」22日在北美首映，單日票房近600萬美元，預料在美國上映首周末票房為2,5...

韓流方程式進軍美娛樂圈

韓國流行音樂天團防彈少年團（BTS）所屬經紀公司Hybe，在加速全球併購行動之際，計劃向美國輸出培養流行藝人的「韓流產製...

與晉華和解 美光修復與北京關係

美國記憶體大廠美光科技已與有中國大陸政府背景的競爭對手晉華公司，針對一樁備受矚目的智慧財產權盜竊訴訟達成和解，成為美光努...

Royal Match躍手遊霸主

土耳其新創公司Dream Games研發的益智遊戲Royal Match異軍突起，拉下微軟旗下知名遊戲Candy Cru...

企業耶誕趴 改走運動風

耶誕佳節到來，許多企業也都在舉行耶誕或年終派對，但已改變做法，不再採用節慶意味濃厚的香檳、亮片、神祕耶誕老人和交換禮物等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。