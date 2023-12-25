搭廉航紅眼班機的人 也住高級飯店？大數據挖出高檔住宿商機

摘要 1.美國佛州近期有一家高檔度假村開幕，平均房價比周遭的萬豪、喜來登飯店高出一倍以上。 2.這間度假村的幕後經營者是一家廉航——忠誠航空，它的服務評比並不出色，在北美只排在第10名。 3.廉航敢開高檔飯店，背後其實有數據支撐。他們發現，搭乘忠誠航空航班赴佛州的旅客，普遍願意砸錢在奢華住宿上，飛機只會花他們1成的預算。

你認同嗎，選擇坐廉航的乘客，反而更願為食宿花大錢！

看準此一組合，美國廉航忠誠航空（Allegiant Air）選在佛州，開起了奢華飯店「追日人度假村」（Sunseeker Resort）。每晚房價，還比周遭萬豪、喜來登飯店多出一倍以上。

該飯店的附設牛排館，一份龍蝦義大利麵要52美元（約合新台幣1628元），雙人份肋眼牛排更高達195美元（約合新台幣6195元）！

只是身處於通膨時代，就連航空同業，如今也不再跨足飯店。況且，忠誠航空在行業中表現平平，《華爾街日報》（Wall Street Journal）更指出，它過往和奢華飯店的連結，可說微乎其微。

例如，航空服務調查機構Skytrax每年均會對航空服務品質進行評比，滿分五顆星當中，忠誠航空只拿了3顆。而且在2023年北美最佳廉航評比中，它也輸給一票競爭同業，只拿到第10名。

甚至在飯店興建過程中，華爾街一票分析師也不看好這項投資，氣得時任執行長雷德蒙德（John Redmond）大罵，「我本來不打算回答你的問題，因為你表現得非常不專業、不尊重。」

究竟忠誠航空有何自信，能在陌生的領域插旗？

乘客旅遊預算1成給航空公司、9成給迪士尼

這間從2019年就動土的飯店，一切都有數據支撐。

雷德蒙德發現，忠誠航空每年為佛州帶來近800萬遊客，但這群人的旅遊預算有9成，都貢獻給了當地有全世界最大度假區的迪士尼，航空公司只能分到1成，「但我們也想要擁有另外9成。」

幾經調查後，忠誠航空將飯店，選址在距離蓬達戈爾達（Punta Gorda）機場車程15分鐘之處。這裡除了地價便宜，每年還吸納150萬乘客。

再加上，附近對手的設備老舊，平均已有超過30年的歷史，而新飯店卻是在本月才剛開幕。追日人度假村執行長瑞欽斯（Micah Richins）形容，「與葡萄酒、威士忌越陳越香不同，飯店年齡太老並非好事。」

更重要的是，忠誠航空先前就從購票與訂房數據發現，前往蓬達戈爾達機場的旅客，每晚入住標準客房均價為221美元（約合新台幣6919元），比起周遭均價逾185美元更高。

該公司高層解釋，雖然廉航乘客喜歡便宜的航班，但並不吝嗇，不少人甚至還喜歡到佛州墨西哥灣沿岸的豪華度假村住宿。

廉價航空形象，必須和高檔飯店脫鉤

為滿足這群顧客的需求，追日人度假村設有大型健身房、水療中心、游泳池，還有11家餐廳，總造價高達7.2億美元（約合新台幣226億元）。它們的共通特色是，幾乎看不到忠誠航空品牌的蹤影。

唯一的例外是，附設的運動酒吧，取名為「忠誠運動場」（Allegiant Stadium），是呼應忠誠航空母公司忠誠旅遊（Allegiant Travel Company）取得命名權的國家美式足球聯盟（NFL），拉斯維加斯突襲者隊的主場名。

這顯示，忠誠航空有意與追日人品牌形象脫鉤。該公司行銷長狄安吉羅（Scott DeAngelo）直言，「我們非常清楚，作為一家宣傳低價的航空公司，理性的乘客來到追日人，一開始就會自問，這個物業到底有多高檔？」

追日人已在耶誕假期前正式開幕，旅客若要入住，只能透過飯店官網預訂。它不和訂房平台合作，也不加入任何連鎖飯店集團，為的是避免被抽成，以節省成本。

航空研究機構Skift Airline Weekly資深分析師沙巴特（Jay Shabat）在疫情前曾做過研究，發現忠誠航空的營運利益率是全球最佳之一。

只不過，這樣的好成績是否可以延伸到後疫情時代，並從航空本業擴散到飯店業，猶待時間證明。

資料來源：華爾街日報、Skift、今日美國、Skytrax

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