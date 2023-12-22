微軟混合實境平台加入棄用清單 未來不再更新
蘋果空間運算裝置Vision Pro將於2024年初上市，掀起混合實境（MR）熱潮，微軟卻在此時宣布旗下混合實境平台WindowsMixed Reality走入歷史，將從未來Windows作業系統版本中刪除，不再提供支援與更新。
微軟日前在官網公告，Windows Mixed Reality已加入棄用清單，棄用功能包括Mixed Reality Portal App、Windows Mixed Reality for SteamVR以及SteamVR Beta版本。
微軟原本把Windows對於全息影像的支援技術稱為Windows Holographic，可以記錄光波振幅及相位加以重建，展現與原始物件一樣的立體影像。2017年微軟將這項技術改稱為Windows Mixed Reality，更符合微軟推動的混合實境願景。
不過，Windows Mixed Reality近年來普及度有限，根據線上遊戲平台Steam統計，今年11月WindowsMixed Reality在虛擬實境頭戴顯示器市占率僅5%，遠低於Oculus Quest 2的40%和Valve Index HMD的18%。
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