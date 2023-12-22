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台積電、日月光ADR大漲逾2% 聯電也走高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台股ADR周四（21日）隨費半指數勁揚。台股示意圖／美聯社
台股ADR周四（21日）隨費半指數勁揚。台股示意圖／美聯社

台股ADR周四（21日）隨費半指數勁揚，台積電ADR收盤大漲2.5%，報每股102.55美元，換算並折合台幣後為每股642.02元，較台北交易股票溢價率為11.27%。日月光ADR也大漲超過2%，聯電漲幅超過1%。

道瓊工業指數21日收盤上漲322.35點，漲幅0.87%，報37,404.35點；標普500指數上漲48.4點，漲幅1.03%，報4,746.75點；那斯達克指數上漲185.92點，漲幅1.26%，報14,963.87點。

費半指數大漲2.8%至4,118.59點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 142.12 +2.25 130.00 9.32

中華電 CHT 118.11 +0.59 118.00 0.09

台積電 TSM 642.02 +2.51 577.00 11.27

聯電 UMC 49.58 +1.28 49.40 0.37

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台股 台積電

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