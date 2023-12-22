台積電、日月光ADR大漲逾2% 聯電也走高
台股ADR周四（21日）隨費半指數勁揚，台積電ADR收盤大漲2.5%，報每股102.55美元，換算並折合台幣後為每股642.02元，較台北交易股票溢價率為11.27%。日月光ADR也大漲超過2%，聯電漲幅超過1%。
道瓊工業指數21日收盤上漲322.35點，漲幅0.87%，報37,404.35點；標普500指數上漲48.4點，漲幅1.03%，報4,746.75點；那斯達克指數上漲185.92點，漲幅1.26%，報14,963.87點。
費半指數大漲2.8%至4,118.59點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 142.12 +2.25 130.00 9.32
中華電 CHT 118.11 +0.59 118.00 0.09
台積電 TSM 642.02 +2.51 577.00 11.27
聯電 UMC 49.58 +1.28 49.40 0.37
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言