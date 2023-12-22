PS5今年度銷量挑戰新高

Sony遊戲部門主管表示，旗下遊戲機PlayStation 5正展現出強勁銷售氣勢，不僅累積銷售已突破5,000萬台，今年「黑色星期五」檔期的銷售成績也創下歷來最佳。

這家娛樂巨擘現在寄望PS5繼續在年底購物旺季時段再接再厲，讓這款上市進入第四年的產品，在明年3月底止的今年度達成銷售2,500萬台的破紀錄目標。

Sony互動娛樂（SIE）全球營運行銷資深副總裁藍博（Eric Lempel）表示：「以我們在11月看到的動能，加上很多在12月看到的市況，我們感覺整體銷售狀況非常好。」他說：「我們今年做了一些效果不錯的宣傳。我會說，我們在現階段的生命周期做的宣傳，其實比過往所做的要少。」

Sony高層今年8月一度表示，PS5銷售狀況比預期疲軟，引發投資人緊張。不過，該公司先前就已打對外界「預防針」，今年的2,500萬台目標不好達成，因為該公司想達到銷售量和獲利能力之間的良好平衡。

PS5在發售初期，受到供應鏈混亂影響，銷售受阻，但現在這項問題已經緩解，10月20日推出的遊戲「漫威蜘蛛人2」大獲好評，也正為這台遊戲機的銷售增加助力。

儘管遊戲主機的未來性近來成為遊戲業界的討論焦點，因為雲端技術的進步，讓遊戲不必再被龐大的硬體綁住，但至少目前遊戲主機還是能繼續吸引玩家。

任天堂遊戲機Switch雖然已推出多年，但今年仍透過推出「薩爾達傳說」系列新作等遊戲，再度衝高銷量。

明年1、2月，PS主機平台上還將依序推出「最後生還者2 重製版」和限期獨占的「太空戰士7：重生」兩款重點遊戲。

藍博表示：「我們將會持續努力。無論最後終點到達哪裡，我認為都將會是破紀錄的一年。」