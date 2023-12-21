快訊

元旦「大吉日」19年一遇 命理師：當天只要做一事添福補運

3海軍官兵小琉球外海落水 空勤加入搜救與時間賽跑

冷空氣一波波！寒流發威今晚低溫恐跌破6度 下周日起連凍三天

擁3優勢勝過台積電有信心 英特爾CEO：陸在AI贏不了西方國家

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
英特爾執行長基辛格 美聯社
英特爾執行長基辛格 美聯社

英特爾（Intel）的未來，取決於能否在半導體製造領域上再執牛耳，執行長基辛格有信心，這樣的願景可在兩年內成真。

巴隆金融周刊（Barron's）指出，英特爾成功與否，已攸關美國的國家安全，因為它是唯一一家具有規模和實力的美國企業，可以大量在美國本土自製晶片。

巴隆在英特爾日前舉行的「AI Everywhere」活動上訪問基辛格，而英特爾在這場活動上發表了新的AI筆電處理器和伺服器晶片。

當巴隆問及，英特爾在美國晶片法案方面的進展如何？基辛格說，英特爾正積極與「晶片計畫辦公室」合作，催促他們加快速度。他形容，商務部現在有點像是追上巴士的狗，晶片法案的規模是其歷來最大的舉措，「我對撥款時機感到心焦」。他說，英特爾提交的計畫規模超越1,000億美元，十分龐大，「讓我們動起來吧，我現在就在砸錢，而非一、兩年後」。

巴隆問到，台積電在最近的法說會上，被問及英特爾預定2025年推出的18A製程時，採取了「防衛姿態」，詢問基辛格對此的看法。

基辛格回答，任何時候同業只要談論起你，代表你眼下已具備真材實料，「兩年前，沒人認為我們能參與這場競爭。」

他說，18A上有兩項創新，分別是新的電晶體和晶背供電，「眾人都聚焦於台積電N2對上我們的18A，沒有誰有特別的優勢，一切仍待觀察。但在晶背供電上，大家都說英特爾取勝。當你在這方面的技術領先對手好幾年時，意味著晶片的面積效率更佳、成本更低，更棒的電力傳輸，帶來更好的效能」。

基辛格說：「我們有更好的電晶體，更佳的電力傳輸，我想我們比N2要領先一些。」而台積電封包的成本相當高，會讓英特爾的成本優勢逐漸擴大。

巴隆還問到，美國能否在下個十年，在AI技術上保持對中國大陸的領先。基辛格回答，提到AI，就要想到三件事，分別是運算能力、資料的可取得性、及創新的研究演算法。美國顯然在運算能力上領先，各界或許會以為大陸在資料上有優勢，但美國的開放性讓AI可取得大量資料。就第三點，美國如反叛軍般的創新精神也占上風。

基辛格說，過去十年間，所有重大的AI創新都發生在西方國家，他不認為這會有所改變。

台積電 英特爾 半導體

延伸閱讀

AI邊緣運算4大天王

大馬多項優勢 IDM大廠、封測業者插旗

台積電壓力來了 英特爾18A製程明年第1季開始投測試片

英特爾推新處理器 明年估逾230款AI PC採用

相關新聞

再度跌破華爾街眼鏡 美10年債殖利率已低於明年底目標

全球公債大漲之下，美國公債殖利率如今已跌破多家金融機構預測2024年底才會抵達的水準，可見金融市場波動之大，讓華爾街策略...

美光財測「留一手」？陸行之認為可能提早進入獲利

記憶體晶片大廠美光（Micron）預估本季營收51~55億美元，較分析師平均預估高，且重申記憶體晶片市況將在明年復甦，看...

X平台全球大當機！原因不明 網逾7萬用戶哀號

社群平台X約在台灣時間21日下午１時半起發生全球大當機，記者實測發現確實無法登入，畫面僅顯示「歡迎來到X!」（Welco...

政府向民企買碳權 加拿大穩碳價增投資減排誘因

加拿大今天簽署第一份可於日後支撐碳價的協議，此舉有助增進碳價穩定性、安定尋求投資碳捕捉和封存（CCS）計畫企業的軍心。C...

三星將在日本建立研發中心 聚焦先進晶片封裝

三星電子將在日本橫濱市建立先進晶片封裝研發中心，預計2024年度開始運作，並規劃未來5年投資400億日圓（約新台幣88億...

豐田召修汽車相關消息拖累 日股收跌

日本豐田汽車（Toyota）宣布召修百萬輛汽車，以及豐田旗下大發工業（Daihatsu Motor）因安全測試造假，將暫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。