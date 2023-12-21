豐田召修112萬輛車 這些車款都上榜 牽涉安全氣囊問題

豐田汽車周三（20日）表示，將在全球召回112萬汽車，原因是一款感測器的短路可能會引發安全氣囊無法發揮原有作用。

豐田這次召修的涵蓋範圍包括2020年至2022年的Avalon、Camry、Corolla、RAV4、Lexus ES250、ES300H、ES350、RX350 Highlander和Sienna Hybrid車款，而且可能發生客座重量分類系統（Occupancy Classification System，OCS）感測器失靈的情況。在這112萬輛車中，有100萬輛是在美國。

在被召回的車輛中，前座乘客座椅上的感測器可能製造不當。這些感測器可能會短路，導致安全氣囊系統無法判斷乘客的正確體重，在特定撞擊情況下，安全氣囊可能無法展開。經銷商將對召回車輛進行檢測，必要時將更換感測器。豐田將在2024年2月中之前通知車主召修事宜。

豐田在2022年7月於美國召修3,500輛RAV4，原因是內部零件的潛在干擾可能導致客座重量分類系統誤判。

美國國家公路交通安全管理局表示。過去30年來，前座安全氣囊在美國挽救了超過5萬條性命。