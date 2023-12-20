2023回顧／從六個觀察點 檢視瑞信集團怎麼倒下的

2023年3月，擁有167年歷史的瑞士信貸集團（Credit Suisse）崩垮，震撼全球金融圈。為什麼這家瑞士大銀行安然度過2008年全球金融海嘯，卻在今年不堪危機愈滾愈大，淪落到被同業瑞銀集團（UBS）以30億瑞郎（35億美元）收購的下場？

MarketWatch報導，瑞士金融市場監督管理局（FINMA）本周發布報告，檢討瑞信何以陷入倒閉境地。瑞信轟然倒下，重創瑞士作為世界金融中心以及資金安全避風港灣的名譽，也戳破了「全球型」銀行歷經金融海嘯教訓如今已安全、穩當的假象。反省瑞信究竟為何倒台，有助於改善全球金融監管，且能加強對瑞士監管當局問責，畢竟現在主管官員必須監督一家規模更大的銀行：瑞銀集團併購瑞信後，如今資產負債表規模超過1.6兆美元，幾乎是瑞士經濟規模的兩倍大。

根據FINMA本周公布的報告，可從以下六點觀察瑞信是怎麼倒下的：

一、股價崩跌

瑞信一再飽受醜聞和重大財務損失打擊，導致股價自2008年金融海嘯後就一蹶不振，因為醜聞連環爆已瓦解投資人對這家大銀行的信心，使瑞信更難吸引客戶，或向投資人和公開市場籌措資本。

過去15年來股價持續走下坡，即凸顯瑞信處境艱困。瑞信股價在2007年4月漲抵歷史最高價位，每股96瑞郎，但到2022年底已摔到每股2.76瑞郎。2023年6月被瑞銀收購時，瑞信每股股價僅0.8瑞郎。

二、財務波動劇烈

瑞信財務情況波動甚劇。繳付罰款以及不得不支付的和解金，使情況更糟。這種財務波動性瓦解投資人對該行的信任與信心。

同時，瑞信卻持續大方支付員工可觀的獎金，即使在公布重大虧損時也不避諱。這種行為凸顯內部風險文化很糟糕。瑞信為了降低這種波動性，曾設法縮減旗下投資銀行部門規模但並未成功，也扭轉不了給市場的壞印象。

三、高階人事動盪

瑞信董事會大換血，在Greensill及Archegos醜聞爆發後高階人事尤其劇烈動盪，導致瑞信失去對該機構瞭若指掌的人員，以致董事會無法找到針對內部缺失對症下藥的長期解方。後果就是「糟糕的風險文化」。

令人詬病的風險文化造成醜聞爆個不停，也因此現金水位日益遭到醜聞衍生的虧損、罰金、和解金支出侵蝕。自2010年以後的年頭，這些醜聞總計讓瑞信付出150億瑞郎的罰款和和解金。

四、存款外逃

2022年10月時，瑞信曾因社群媒體上謠言四起，而遭受一波存戶擠兌潮衝擊。那些謠言在亞洲散播速度尤其快，謠傳內容包括「某家大型銀行瀕臨倒閉」，令人懷疑是瑞信。

原本客戶對瑞信就已信心不堅，倒閉耳語更嚇得存戶爭先恐後領出存款，導致一波近似數位銀行擠兌的風暴。

今年3月，美國矽谷銀行（SVB）不堪擠兌而倒閉，使信心危機變本加厲，媒體報料瑞信最大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）已排除進一步注資的可能性，更使危機一發不可收拾。

五、流動性急轉直下

2020年，瑞士當局為因應新冠肺炎疫情爆發，曾介入干預，使瑞信流動性準備金大幅擴增。這些準備金發揮了衝功能，協助瑞信抵禦2022年10月湧現的首波存款大失血，也給該銀行和瑞士當局時間準備因應瑞信流動性情況進一步惡化。

然而，2022年第4季，瑞信遭提領1,380億瑞郎，準備金緩衝已不夠拯救。後來瑞士當局介入干預，才避免觸動一波全球金融崩潰。

六、央行大舉注資

瑞士國家銀行（SNB）在瑞信挹注大量的公帑，設法避免瑞信倒閉。截至2023年3月底，在與瑞銀合併之前，瑞信總計已接受1,680億瑞郎的金援。

路透報導，兩名知情人士透露，瑞士央行總裁和其他官員2022年10月時就認定，瑞信面臨生存危機，光是注資解決不了問題。將瑞信收歸國有，可讓主管當局安插新管理層，以挽回市場信心，但FINMA和瑞士財政部都反對這個主意，就連瑞信管理層也不同意。除了國有化、重整或清算之外，FINMA還提議瑞信另一條路：賣給瑞銀。這就是最終的結局。

火速安排由瑞銀收購瑞信，讓主管當局避免最糟的後果：瑞信失序崩垮危及全球金融穩定。