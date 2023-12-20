Sony旗下遊戲公司遭駭客勒贖 漫威遊戲發行計畫外洩

駭客宣稱，他們已經入侵Sony（索尼）旗下的遊戲開發公司Insomniac Games，讓130萬筆資料全都露，內容包括公司遊戲開發藍圖、預算、預定2026年上市的遊戲Wolverine規畫細節等。

彭博資訊報導，外洩的檔案內容顯示，Sony未來十年計劃推出多個漫威相關遊戲，諸如，基於猛毒（Venom）與X戰警的《蜘蛛人-3》，另外也準備在2029年推出《拉捷特與克拉克》系列新遊戲。

現在已經在網際網路上廣為流傳的許多文件檔案中，有一份提到Insomniac和漫威的授權承諾，要在2035年以前，投入高達6.21億美元開發X戰警遊戲市場。

彭博請Sony置評時，未獲立即回應。彭博目前也尚無法證實這些文件是否真由Insomniac Games竊出。這一大批曝光文件還有以往的交易合約、個人資料、甚至主管的信用卡照片等。

名為Rhysida的勒索軟體駭客集團，是在12日宣布這個駭客行動，當時說要以200萬比特幣拍賣這些資料。本周二早上，駭客公開這些資料。美國政府在上個月針對Rhysida發出警告通報，指這個組織現在主要鎖定教育、醫療保健、製造工廠、資訊科技等產業。