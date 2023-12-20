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抖音未能保護孩童？ 發言人駁錯誤指控

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
《衛報》指出，抖音會給予知名帳號特殊地位，對內容審查也更寬鬆。抖音反駁說是，錯誤指控。（網路截圖）
《衛報》指出，抖音會給予知名帳號特殊地位，對內容審查也更寬鬆。抖音反駁說是，錯誤指控。（網路截圖）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

抖音給予特定用戶特權，卻未能落實保護孩童的政策？《衛報》指出，抖音會給予知名帳號特殊地位，對內容審查也更寬鬆，同時未滿13歲的民眾只要聲稱「帳號由父母管控」，就能忽略帳號年齡限制的規定。對此，抖音發言人反駁表示，這是指控是錯誤，因報告沒有提供足夠資訊給抖音進行調查。

抖音未能保護兒童

衛報》揭露，雖然抖音規定，必須年滿13歲才能註冊帳號，但如果有孩童宣稱「帳號是由其父母託管」的話，就可以保留帳號，抖音也因此面臨兒童保護不足的質疑。

同時，抖音對用戶有著不同的分類，如「超級帳號」、「頂級創造者」等。比起正常的帳號，這些特別的帳戶發布的影片內容，更不容易受到審查，尤其那些走在灰色地帶的爭議內容，對頂級創造者的審查就相對寬容。

對此，抖音發言人反駁表示：「這些關於 TikTok 政策的指控是錯誤或基於誤解而產生的，但《衛報》沒有向我們提供足夠的資訊來了解他們的其他指控，以供我們調查。」

破壞言論公平性

過去也有美國媒體踢爆，抖音會對影片或直播內容進行審查，一旦妨害到中國的「國家尊嚴」，就會遭到禁止。業者還要求管理員在設定推薦頁面時，不得列入「長相醜陋、有肢體障礙或貧窮者」的影片。

衛報》報導，反數位仇恨中心執行長艾哈邁德表示，賦予特定用戶相對於其他用戶的言論特權「從根本上來說是不公平的」。

「這些平台要是選擇性執行規則，就會帶來了不公平的優勢，進而破壞了公眾的權力，」艾哈邁德指出，且這些決定似乎是閉門做出的，缺乏監督或透明度，可能導致做出違背公共利益的決定。

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抖音 影片 父母

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