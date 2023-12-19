小摩：Apple Watch停售令影響1%銷售額 但營收仍會受創

蘋果智慧手表Apple Watch因為美國國際貿易委員會（ITC）裁定蘋果侵害Masimo的血氧計算專利，必須暫停在美國銷售最新款產品。摩根大通（JPMorgan）估計，停售令對營收的衝擊不大，大約只會影響年度總銷售額1%，也就是50億美元左右。

小摩分析師指出，因為停售令只限於美國，而Apple Watch在全球各地銷售。較舊版的庫存產品，在第三方零售商也還能買到。

如果蘋果不能以有效解決方案讓禁令解除的話，自2023年12月25日起，在海外組裝生產的Apple Watch的Series 9和Ultra 2這兩個最新款旗艦機種，就不能再進口到美國市場。銷售部分，蘋果官網只能賣到本周四（21日），實體零售店可賣到24日。

AppleInsider看到的小摩報告提到，停售令衝擊是大是小，主要關鍵有二，首先是禁令會維持多久，其次是蘋果讓消費者轉買較舊版本的能力。以Ultra原版為例，Ultra 2只有很小的不同。不過，通常讓顧客回頭去買較舊版本，有一定難度。

市場仍有不小擔憂，畢竟現在正值美國年底假期最重要的購物旺季。眼明手快的多個第三方銷售管道，像是百思買（ Best Buy）、Target 、沃爾瑪 、亞馬遜，均已火速將這兩款Apple Watch降價促銷。Series 9由399美元降至329美元，Ultra 2由799美元降至750美元。

蘋果發出聲明稿，強烈不同意ITC的停售令，表示正全力以各種可採行的法律和技術選項，來確保消費者可繼續買到Apple Watch。彭博資訊說，目前尚不清楚蘋果的技術選項是快速以新版的血氧測試替換，或是向Masimo取得授權。

由於上一季蘋果財務長梅斯特里已經預期，本季的總體銷額會與去年同期差不多，現在突然殺出產品停售令，投資人可能會看到蘋果連續第五季營收年比下滑。