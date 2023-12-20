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蘋果股價再創新高 分析師指「3因素」將影響未來一年發展

遠見／ 文‧實習記者傅珮琳
蘋果市值如今已超過3兆美元（約台幣93兆元），遙遙領先微軟、Alphabet等競爭對手。路透
蘋果市值如今已超過3兆美元（約台幣93兆元），遙遙領先微軟、Alphabet等競爭對手。路透

蘋果Apple Inc.）收盤價再度上漲，達每股198.11美元，再次創下新高。蘋果市值如今已超過3兆美元（約台幣93兆元），遙遙領先微軟、Alphabet等競爭對手。展望2024年，蘋果投資者最關心的議題有哪些？

蘋果股價近期表現強勁，相較於10月發表第三季度財報後的頹勢，說是逆風翻盤一點也不為過。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal）統計，回望蘋果過去一年的表現，公司股價年初至今已整體上漲了約52％，市值漲幅高達1兆美元，是自2020年以來表現最好的一個財政年。蘋果股價在2020年經歷了「暴風式成長」，全年漲幅達81％，今年（2023）表現雖無法刷新這一紀錄，但仍舊十分亮眼。

股價上漲也再度鞏固了蘋果做為科技業領頭羊的地位，穩坐全球市值最高的公司寶座。

迄今，蘋果是全球唯一市值超過3兆美元的公司，彭博社指出，以週三（12/13）收盤價來看，蘋果的市值約3.1兆美元，而法國所有上市公司的總市值為3.2兆美元，蘋果如今可說是「富可敵國」。

而以科技公司來看，目前也只有微軟、Alphabet、亞馬遜、輝達的市值破1兆美元大關，但全球市值排名第二的微軟與蘋果還是有一段距離。

專門報導蘋果相關新聞的網站、Apple Insider便形容道：「蘋果和微軟之間的市值差距大約為2200億美元，像是中間夾了一個迪士尼外加一個Spotify」。

而如果蘋果能夠繼續保持這樣的成長趨勢：「公司市值極有可能在2024年突破4兆美元。」

分析師：明年股價有望破200

根據美國財經雜誌《巴倫週刊》（Barron’s）報導，花旗集團分析師馬利克（Atif Malik）預估蘋果股價有望在近期達每股230美元，投行Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）甚至定下目標價250美元的預言。分析師為何如此看好蘋果發展前景？

《巴倫週刊》指出，市場目前最關注的議題有三個，而這些因素將能夠左右蘋果未來一年的發展：一、iPhone銷量；二、服務相關業務；三、頭戴式虛擬實境（VR）裝置Vision Pro銷量。

頭戴式虛擬實境（VR）裝置Vision Pro銷量是市場關注重點之一。取自蘋果官網
頭戴式虛擬實境（VR）裝置Vision Pro銷量是市場關注重點之一。取自蘋果官網

其實，蘋果第三季度營收表現不如預期，很大程度上與iPhone買氣不溫不火有關。

蘋果上一季度的iPhone營收僅略微上漲3％，而投資者尤其擔憂蘋果已逐漸失去中國大陸這一龐大的消費市場，華為等大陸品牌正乘勝追擊，隨時可能彎道超車。

但馬利克認為其他發展中國家也有蘋果潛在的顧客群，他在研究報告中寫道：「儘管華為這個本土品牌正積極搶占中國大陸國內市場，但蘋果還是可以從新興市場當中獲利，這些地區的iPhone銷量增長幅度可帶動蘋果整體表現。印度市場尤其可觀，畢竟當地擁有手機的人數相對來說還不算多。」

艾夫斯則指出，即便投資者擔心大陸消費者需求疲弱、全球經濟大環境不利iPhone銷售量等，但蘋果至今並沒有「刻意或明顯加大iPhone 15行銷力度」，可見公司本身對於年末佳節購物季的銷量還是有一定信心的。

蘋果服務相關業務增長則是第三季度財報的一大亮點。《巴倫週刊》指出，蘋果的「Apple Care」、雲端服務「iCloud」，以及音樂、影音串流服務營收在上個季度同比增長16％，「抵銷了多數硬體設備銷量及營收疲弱的問題。」

馬利克分析道，投資者在談論蘋果股價時，往往會將重點擺在蘋果手機、電腦等硬體產品的銷量上，但服務業務其實是推動蘋果營收的引擎，2024年預計也將繼續成長，成為公司重要的收入來源。

蘋果近期主推的頭戴式虛擬實境（VR）裝置Vision Pro也是另一值得關注的產品。

據科技新聞網站「TechRadar」報導，定價為3499美元（約新台幣11萬元）的Vision Pro最快將在明年一月上架，高昂的售價雖會直接勸退一波消費者，但這同時也是蘋果近期所推出的「最有意思的創新產品。」

據瑞銀集團分析師佛格特（David Vogt）估算，第一代Vision Pro明年預計可為蘋果帶來14億美元營收，到了2025財政年，預計營收將上升至32億美元。

只不過，蘋果對於發展AI產品的計畫總是含糊其詞帶過，公司未來會否因為沒有及時搶占AI市場而落後其他競爭對手？

馬利克指出，AI相關發展趨勢屬長期營運策略的一環，未來若研發出可與智慧型手機相容的AI助理，iPhone的高階效能就可派上用場，消費者需求自然會上漲，但AI實際帶來的經濟效益為何，恐怕要到2025、2026年才可見真章。

延伸閱讀

（本文出自2023.12.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

消費者 品牌 營收 iPhone 蘋果 Apple VR

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