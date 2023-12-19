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這本護照超強 國民持有率卻低到需要航空公司抽獎促辦

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本護照是全球最強的護照之一，但日本國民持有護照的比率卻很低。示意圖／ingimage
日本護照是全球最強的護照之一，但日本國民持有護照的比率卻很低。示意圖／ingimage

日本護照是全球最強的護照之一，但相對地日本國民持有護照的比率卻很低，只有15%。航空公司為了促銷日本人出國旅遊，還特別舉辦抽獎活動，補助辦護照的費用。

彭博資訊報導，全日空（ANA）旗下的廉價航空公司樂桃，飛航台灣、南韓以及其他一些亞洲城市的國際航線。樂桃推出每月抽獎活動，中獎旅客可得到5,000日圓（35美元）的補助去換發或辦理新護照。第一波活動本周五截止，由於反應比預期好，樂桃現在考慮擇期再推第二波。

根據「恒理護照指數」（Henley Passport Index）最新排名，日本護照排在新加坡護照之後，居全球第二，可以免簽證通行192個目的地。在今年以前，日本在這個排行榜連續5年拿下冠軍。台灣護照的最新數據則是，可免簽通行143個目的地，排名第33。

日本外交部能取得的最近資料，截至2022年年底，有效日本護照只發了2,180萬本。

樂桃行銷策略人員Miyabi Nanya說，航空公司賣力推銷海外旅行經常碰到一大阻礙，就是：「需要時，發現沒有護照，而且要花錢和時間去辦一本。」

日本人護照持有率一直都低。美國國務院的2023年資料顯示，美國幾乎一半人口，1.6億人擁有護照。英國人持有護照的比率更是高達86.5%。

JTB旅遊研究諮詢公司首席顧問Yoko Hayano表示，日本人很少辦護照的一大原因是，旅遊不必出國，國內已有許多景點可以享受。她說：「日本人某種程度而言，不用到海外旅行，就能滿足。」日本旅行社協會提到新近的其他海外旅遊需求減弱的因素，除了還沒完全由新冠疫情中恢復過來之外，還包括日本貶值等於海外旅行成本提高、烏克蘭戰爭等不穩定局勢。

護照 日本 出國旅遊

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