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高盛下修明年油價預測

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

高盛將布蘭特原油明年的預測價格下修每桶10美元，認為美國產量大增不利油價上漲。布蘭特油價在18日倫敦盤中一度跌破每桶76美元，隨後收復失土、站上77美元，波動幅度超過2%。

高盛17日下修布蘭特原油2024年的預測價格，每桶下修10美元至介於70~90美元，認為美國強勁的產量將抑制油價上漲。

高盛分析師在報告中說：「我們仍預估明年油價將在區間內波動，且價格只會溫和波動。為因應石油吃緊衝擊的閒置產能大增，可能限制油價上揚。」高盛並預估，布蘭特油價將在明年6月重返每桶85美元高峰，2024和2025年的均價分別為每桶81和80美元，之前預測為每桶92美元。

英國石油（BP）18日發布聲明，旗下所有行經紅海的油輪都將暫停，以因應該地區近來緊張局勢升溫，「由於紅海船運的安全情勢持續惡化，敝公司已決定暫停所有行經紅海的船運」。此消息帶動布蘭特油價盤中由黑翻紅。

近來行經紅海的商船頻遭攻擊，導致航運風險持續升高。蘇伊士運河管理局（SCA）正密切注意這個地區的緊張局勢。稍早美國表示在紅海擊落葉門「青年運動」控制區發射的14架無人機。大型船運業者已繞道避開紅海航線。不過，美國頁岩油產量大增，及石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的減產承諾遭質疑，導致油價從9月底觸及的高點大幅修正逾20%，今年來合計跌10%。

油價 美國 蘇伊士運河

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