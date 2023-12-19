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輝瑞市值今年減4.4兆 今年來股價跌49%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝瑞（Pfizer）藥廠靠COVID-19疫苗與抗病毒藥在疫情期間風光一時，但錯判能像流感一樣長期靠COVID獲利而重金投入，如今收益銳減得砍掉部分研發計畫與裁員度日。路透
輝瑞（Pfizer）藥廠靠COVID-19疫苗與抗病毒藥在疫情期間風光一時，但錯判能像流感一樣長期靠COVID獲利而重金投入，如今收益銳減得砍掉部分研發計畫與裁員度日。路透

新冠疫苗和藥物的業績下滑，促使美國輝瑞藥廠（Pfizer）推動裁員在內的削減成本計畫，明年的財測也讓市場失望，拖累輝瑞股價近日在十年谷底盤旋。

為了提振業績，輝瑞對癌症藥物製造商Seagen的併購案已在14日完成。然而，新冠肺炎相關產品的銷售不見起色，持續衝擊輝瑞，該公司預估，明年建議產品的銷售展望為80億美元，比市場的預期低58億美元，拖累輝瑞14日收盤在26.13美元，為2013年6月來新低，今年來股價累計下跌49%，市值蒸發1,400億美元(約新台幣4.4兆元)，為歷來最慘，比2004年的舊紀錄670億美元還糟；15日和18日早盤雖反彈回升，但與今年來的跌幅相比九牛一毛。輝瑞全球各地8.3萬名員工中，今年來有超過2,000人丟飯碗，不乏癌症科學家及在英、美等地的研發人員。

外界認為，輝瑞一落千丈的原因，在高估新冠疫苗與藥品今後需求。疫情危機解除後，疫苗與藥品銷售額掉得比公司預期更快，其他產品不足以彌補缺口。

輝瑞 新冠疫苗 業績

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