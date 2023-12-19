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美企明年擬擴大發債
聯準會（Fed）上周的利率決策會議偏鴿，美債殖利率已見滑落，一些投資人預期美國企業明年將增發債券，有望以較低的成本對既有債務進行再融資，或是發行新債。
路透報導，根據證券產業暨金融市場協會（SIFMA）的數據，2023年美國投資級公司債的發行總額料將為1.23兆美元左右，規模相當於2022年，但遠不如2021年和2020年的1.47兆和1.85兆美元。然而，Fed上周的決策會議，引發利率更快下降的預期，投資人和市場人士如今認為，明年美國企業將擴大發債。摩根士丹利估算，2024年有7,700億美元的投資等級債券會到期。
現今高利率的環境下，多數美國企業都在等待Fed降息後展開再融資。美國合眾銀行美國銷售與交易主管施維多說：「這應該是對企業發債相當有利的環境。」
施維多說，美國公債的買進潮，加上信用利差縮小，壓低了企業的發債成本。信用利差指的是相同到期日的美國公債和公司債的利率差距。
PineBridge投資公司信用與固定收益全球主管說，信用利差持續縮減，將帶動明年高等級債券的供應量增加，即便主因是再融資需求。
自從Fed上周舉行決策會議以來，高等級公司債的殖利率已下降36個基點，原因是點狀圖顯示明年利率將淨下降75個基點。
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