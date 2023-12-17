乾旱情形改善 巴拿馬運河放寬航行限制

巴拿馬運河先前因為多個月的乾旱，限制船隻運行數量，現在因為11月時的降雨情況比預期理想，運河管理當局15日宣布，將自1月中旬起，增加每日可預約通行的船舶數量至24艘。

路透指出，巴拿馬運河管理局先前公告的預定限量為每日18艘，現在改為將放寬至24艘。多出來的預約時段，一般貨輪、超級貨輪、新巴拿馬型貨輪等類的船隻都可以申請。

運河管理局表示，提高可預約通行船數，是基於目前以及預期的人工湖加通湖（Gatun Lake）水位改善，雖然水位仍舊低於正常水準。巴拿馬運河的船隻通行作業，必須引用數百萬公升的加通湖湖水，之所以被迫限制通行數量，就是因為強烈聖嬰現象令區域內雨量太少，湖水水位降得太低。

未來幾周，新增的通行時段就可開放申請，適用日期預定自明年1月開始。鑑於運河水位危機並未解除，運河管理局強調，預約時限定每天只能預訂一個時段。