美股帶勁 道瓊連三天創高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

道瓊工業指數上周五（15日）連續三天刷新收盤高峰，標普500指數則連漲七周，締造六年來最久周線漲勢。聯準會（Fed）上周既已送了耶誕大禮，在2023年剩下的兩周裡，顯然沒有人願當掃興的搗蛋鬼。

儘管Fed聯準銀行總裁威廉斯上周五表示，決策官員這次開會並未熱烈討論何時降息，有意替市場降溫，但美股並未因此氣餒。標普500指數收盤變動不大，但道瓊和那斯達克綜合指數各漲0.2%和0.4%，三大指數周線全都收漲2%以上。

費城半導體指數上周五續漲0.5%，不僅連漲七日，也再創收盤新高。倒是台積電ADR收跌0.9%，中止連七日漲勢。

Fed最新預測明年會有三次各1碼的降息後，投資人預期明年降息次數，由原先四次增到至少五次，導致公債殖利率大跌。美國10年期公債殖利率報3.93%，連續二日低於4%。

不過，部分投資人認為，Fed轉鴿已充分反映在美債價格上。美債殖利率若要進一步下跌，美國經濟勢得加速走緩，迫使Fed擴大寬鬆力道，但如此又跟近幾個月來支撐美股的「軟著陸」展望互相矛盾。

CIBC私人財富投資長多納貝登認為，Fed轉向降息是因為預見美國經濟將疲態或者金融風險升高。從今年市場甚至預期明年會有六次降息來看，明年經濟將走向「硬著陸」而非「軟著陸」，不過，這反而會為明年下半年更持久的多頭走勢打下基礎。

在Fed實際降息之前的空檔，往往才是有利的投資時機。Shares投資策略主管查德胡瑞指出，1990年來五次升息周期中，Fed在最後一次升息和第一次降息之間平均持續十個月，平均而言，按兵不動的間隔期間股債券回報會比在第一次降息後的期間要高。

降息 Fed

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