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Fed暗示明年降3碼 美利率決策轉鴿帶動全球股市

聯合報／ 編譯任中原、記者陳儷方陳美君／綜合報導
美國聯準會昨天決議利率不動，主席鮑爾暗示貨幣政策緊縮過程已完成，帶動美股在內的主要股市上漲。（路透）
美國聯準會昨天決議利率不動，主席鮑爾暗示貨幣政策緊縮過程已完成，帶動美股在內的主要股市上漲。（路透）

美國聯準會（Ｆｅｄ）和我中央銀行昨天宣布最新利率決策，兩國一如市場預期維持利率不變。但聯準會的決策聲明被認為是去年啟動升息以來最鴿派，並暗示明年將降息三碼（○點七五個百分點），主席鮑爾也以直白說法暗示貨幣政策緊縮過程已完成。

我央行總裁楊金龍則說，明年上半年沒有降息機會，下半年看通膨變化等因素；若能確定通膨率低於百分之二，升息循環就進入尾聲。

聯準會的利率決策牽動全球金融市場，昨天高唱「鴿調」更被視為提前送投資人耶誕大禮。鮑爾的發言充分顯示聯準會態度大轉變，他說，現在聯邦資金利率「可能位於或接近緊縮周期的頂峰」，即使美國經濟明年未陷入衰退，Ｆｅｄ也願意降息。鮑爾指出，聯準會不會等到通膨已回到百分之二才開始降息；此外，官員在本周的會議已討論何時適合開始降息的問題。

聯準會急轉鴿帶動全球股市歡欣鼓舞，道瓊工業指數十三日收盤首度漲破三萬七千點，創新高；國際金價昨天盤中漲破兩千美元；美元指數貶至四個月低點。台北股匯市在熱錢湧入下雙雙大漲，大盤指數上漲一八四點、收一萬七六五三點，創去年四月一日來新高；台幣兌美元匯率強升一點九六角，以卅一點三三元作收，攀上兩周新高。

聯準會維持基準利率區間於百分之五點二五至五點五不變；反映決策官員最新公布的利率點陣圖顯示，多數官員預測明年至少將降息三碼到百分之四點五至四點七五區間。市場則加碼押注Ｆｅｄ最快明年三月啟動降息。

央行在今年最後一場理監事會決議利率「連三凍」，重貼現率維持百分之一點八七五。

至於明年是否跟進聯準會降息，楊金龍說，央行關注主要經濟體貨幣政策動向、中國大陸經濟下行風險，以及國際原物料價格變化、地緣政治風險等因素對國內經濟金融的影響，會適時調整央行貨幣政策。

楊金龍指出，如果能確定通膨率低於百分之二，升息循環就進入尾聲了，但「不能關起門來、只注意自己情況」，可以確定的是，明年上半年我國貨幣政策將維持緊縮、沒有降息機會，下半年要看通膨變化，以及美國等國的貨幣政策調整狀況而定。

楊金龍說，如果美國降息的速度很快，而美元強弱又會影響到全球金融循環與資金流動，央行就必須「做適當的處理」。

聯準會 通膨 美國 鮑爾

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