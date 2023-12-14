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影／越野落漆！特斯拉工程師測試Cybertruck受困雪地 福特皮卡神救援

聯合新聞網／ 綜合報導
特斯拉最新車款Cybertruck原型車被困在雪地裡，被剛好路過的福特皮卡燃料車成功拖起救援，整個過程被拍攝上傳到X社群網站後，引起網友熱議。福特執行長還轉發了該則影片。擷自X網站
特斯拉最新車款Cybertruck原型車被困在雪地裡，被剛好路過的福特皮卡燃料車成功拖起救援，整個過程被拍攝上傳到X社群網站後，引起網友熱議。福特執行長還轉發了該則影片。擷自X網站

一名特斯拉工程師近日駕駛測試特斯拉最新車款Cybertruck原型車時，為拖運一棵聖誕樹，不料被困在雪地裡，整場災難被剛好路過的福特皮卡燃料車成功拖起救援，過程被拍攝上傳到X(原推特)社群網站後，引起網友熱議。福特執行長還轉發了該則X(原推特)影片，並向網友釋疑：「這絕非廣告」，但有網友表示：「對福特來說，這絕對是最佳的聖誕免費廣告」。

原PO昨(13)日在X社群網站上PO出一輛特斯拉最新車款Cybertruck原型車的影片，表示上週日在加州熊谷的越野場地Corral Hollow Trail，看見一輛Cyber​​truck滑出了原車輛行駛的小徑。爾後才發現該輛Cyber​​truck為測試拖運聖誕樹，被困在雪地中，讓他駕駛福特皮卡的朋友及時救援，成功拖起它脫困。原PO還寫下：「Cybertruck原型車拖著聖誕樹時被困在雪地裡，不得不被F-150拖走，對福特高管來說，假期來得很早」。

該名Cybertruck原型車的工程師駕駛還向他們表示，因為這台車的軟體系統出了問題，導致循跡控制系統出錯，才滑下雪坡；又恰好也是軟體問題，讓差速器無法正常運作，才導致原本Cybertruck號稱的越野能力無法被發揮。

福特執行長吉姆·法利(Jim Farley)為此還特地在X社群網站上轉發了該則影片，並稱：「需要清楚說明的是，這是一項超級任務，而非廣告，很高興福特的擁有者在那裡幫了忙。。

網友看完影片紛紛留言，有人質疑這是不是福特的廣告，也有人PO出福特皮卡也曾受困雪地無法動彈的影片，認為人人都有落難的時候，任何車都一樣，「每年都有很多福特卡車被困在雪地裡」，還有眼尖的網友發現，這款Cybertruck的驅動裝置真的很不一樣，從影片中可以清楚看到後輪胎打滑，但前輪胎卻沒有。

Cybertruck上(11)月月底正式上市，由於強調該車款擁有超性能的探險越野能力，能讓駕駛進行各種冒險。一批提早預訂的Cybertruck預約者，已收到「準備交車」的聖誕禮物，預計2024年便能看見Cybertruck正式上路。

特斯拉 福特 聖誕樹 Cybertruck

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