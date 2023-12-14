影／越野落漆！特斯拉工程師測試Cybertruck受困雪地 福特皮卡神救援
一名特斯拉工程師近日駕駛測試特斯拉最新車款Cybertruck原型車時，為拖運一棵聖誕樹，不料被困在雪地裡，整場災難被剛好路過的福特皮卡燃料車成功拖起救援，過程被拍攝上傳到X(原推特)社群網站後，引起網友熱議。福特執行長還轉發了該則X(原推特)影片，並向網友釋疑：「這絕非廣告」，但有網友表示：「對福特來說，這絕對是最佳的聖誕免費廣告」。
原PO昨(13)日在X社群網站上PO出一輛特斯拉最新車款Cybertruck原型車的影片，表示上週日在加州熊谷的越野場地Corral Hollow Trail，看見一輛Cybertruck滑出了原車輛行駛的小徑。爾後才發現該輛Cybertruck為測試拖運聖誕樹，被困在雪地中，讓他駕駛福特皮卡的朋友及時救援，成功拖起它脫困。原PO還寫下：「Cybertruck原型車拖著聖誕樹時被困在雪地裡，不得不被F-150拖走，對福特高管來說，假期來得很早」。
該名Cybertruck原型車的工程師駕駛還向他們表示，因為這台車的軟體系統出了問題，導致循跡控制系統出錯，才滑下雪坡；又恰好也是軟體問題，讓差速器無法正常運作，才導致原本Cybertruck號稱的越野能力無法被發揮。
福特執行長吉姆·法利(Jim Farley)為此還特地在X社群網站上轉發了該則影片，並稱：「需要清楚說明的是，這是一項超級任務，而非廣告，很高興福特的擁有者在那裡幫了忙。。
網友看完影片紛紛留言，有人質疑這是不是福特的廣告，也有人PO出福特皮卡也曾受困雪地無法動彈的影片，認為人人都有落難的時候，任何車都一樣，「每年都有很多福特卡車被困在雪地裡」，還有眼尖的網友發現，這款Cybertruck的驅動裝置真的很不一樣，從影片中可以清楚看到後輪胎打滑，但前輪胎卻沒有。
Cybertruck上(11)月月底正式上市，由於強調該車款擁有超性能的探險越野能力，能讓駕駛進行各種冒險。一批提早預訂的Cybertruck預約者，已收到「準備交車」的聖誕禮物，預計2024年便能看見Cybertruck正式上路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言