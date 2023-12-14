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新債劵天王岡拉克說 10年期公債殖利率明年會跌到3%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Double Line Capital創辦人岡拉克周三在聯準會作出新的降息預測後表示，10年期公債殖利率明年將繼續下跌到3%的區間。路透
Double Line Capital創辦人岡拉克周三在聯準會作出新的降息預測後表示，10年期公債殖利率明年將繼續下跌到3%的區間。路透

有「新債券天王」之稱的DoubleLine Capital創辦人岡拉克（Jeff Gundlach）周三在聯準會決定維持利率不變且作出新的降息預測後表示，10年期公債殖利率明年將繼續下跌到3%的區間。 

他接受CNBC採訪說：「我相信我們仍將看到債券上漲。我猜明年某個時候，10年期公債殖利率會在3%以下。」

在聯準會連續第三次會議維持利率不變並為2024年的3次降息做準備之後，基準10年期公債殖利率觸及4.015%，是8月以來最低。該殖利率在10月份衝破5%的關鍵水準，是2007年以來首見。殖利率和價格走勢相反。

岡拉克說：「如果10年期殖利率跌破4%，我認為這幾乎就像經濟響起了火警警報。」

聯準會公布的預測顯示，到2024年底，央行將把利率下調到中位數4.6%，相當於從當前5.25%至5.5%的目標區間降息3碼。

岡拉克認為，央行明年不太可能將借貸成本降這麽多。他說：「聯準會說，他們要削減3碼左右。我認為這不太可能。如果降幅這麽大，他們將必須降得更多。」

在聯準會利率決策公布之前，美國債市今年預測最準的三位策略師對殖利率2024年落點看法較高。高盛集團首席利率策略師Praveen Korapaty和租稅顧問公司RSM的首席經濟學家Joseph Brusuelas估計，美國10年期公債殖利率到明年底將升至4.5%左右。而BMO Capital Markets的Scott Anderson則認為，2024年底殖利率會跟目前4.2%的水準差不多。

聯準會 美國

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