Fed利率決策／12月聲明全文

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國聯準會。路透
美國聯準會。路透

以下是聯準會（Fed）在華盛頓發布的聯邦公開市場委員會政策聲明全文：

（粗體為本次會議紀錄更動處）

近期指標顯示經濟活動已從第3季強勁步伐擴張放緩。就業成長自今年稍早的水準減緩，但仍強勁，且失業率仍保持在低點。過去一年的通膨已降溫，但仍居高不下。

美國銀行體系健全且有韌性。家庭和企業面臨更緊俏的金融和信貸情勢，可能將影響經濟活動、聘僱和通膨。這些效應的程度仍是不確定的。委員會依然高度關注通膨風險。

委員會力求實現充分就業，並讓較長期的通膨率達到2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦資金利率目標區間維持在5.25%至5.50%。委員會將持續評估額外訊息及其對貨幣政策的影響。額外的政策緊縮到何種程度合適、隨時間過去能讓通膨率回到2%的貨幣政策立場時，委員會會考慮貨幣政策的累計緊縮、及其影響經濟活動和通膨的滯後性，以及經濟和金融發展，此外，如之前公布的計畫所述，委員會將繼續減持美國公債、機構債和機構抵押擔保證券。委員會堅定致力於讓通膨回歸其2%的目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續監測後續資訊對經濟前景的影響，倘若出現可能阻礙委員會實現目標的風險，委員會準備酌予調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括勞動市場狀況指標、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢。

投票贊成此次貨幣政策行動的委員為主席鮑爾，副主席威廉斯，巴爾、鮑曼、庫克、古斯比，哈克，傑佛森，卡斯哈里，庫格勒、洛根和沃勒。

通膨 美國

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