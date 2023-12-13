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日本擬給晶片、電動車業10年租稅優惠 企業稅最多省40%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電在日本投資興建中的熊本半導體新廠。 路透
台積電在日本投資興建中的熊本半導體新廠。 路透

日本政府計劃提供為期10年的租稅優惠政策，希望鼓勵包括電動車、半導體在內的五大戰略領域產業大規模生產。

日經亞洲報導，執政的日本自民黨已經將這項產業減稅措施納入2024會計年度的政府稅制改革框架，預期最快可在本周內敲定。

其他可能獲得10年租稅優惠的行業，包括永續航空燃料、以可再生能源製造的綠色鋼鐵、以植物或垃圾回收產品製造的綠色化學品等。電動車類別裡，也包括儲能電池。

日經指出，半導體業在這項減稅方案下，每個會計年度最多可減企業所得稅20%，其他類別產業的最高減稅幅度可達40%。

如果企業在報稅期間內蒙受虧損，沒有使用到的減稅優惠可以遞延到下一個報稅期。半導體業可延最多三年，其他產業上限四年。

其他具體減稅方案還有：每輛電動車減稅40萬日圓（2,749美元）；每升永續航空燃料30日圓；每噸綠色鋼鐵2萬日圓。

減稅優惠期間為十年，由營運計畫被核准日期起算。有意申請適用減稅優惠的廠商，須在2026年會計年度結束前，提出營運計畫。

日本政府的政策制定官員同時決定特別鼓勵廠商在日本設立研發中心。例如，由專利或著作權的移轉或授權而來的所得，將可自應稅項目中扣除，這適用2024年4月以後取得的專利與著作權，免稅優惠期限到2025年4月以後的七年為止。

日本 半導體 再生能源 稅制改革

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