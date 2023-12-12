Gogoro攜手鴻海前進印度推電動機車 明年將設120個換電站

Gogoro進軍全球最大的兩輪車市場，12日在印度發布首款電動機車CrossOver GX250，並計劃在明年年中之前，於當地設立120個換電站。

彭博資訊導，Gogoro執行長陸學森表示，明年年中之前，該公司將在德里、孟買、浦那（Pune）、果阿（Goa），推出電動機車，並設置120個換電站。CrossOver GX250的電力來自交換式電池，初期只提供給送貨員，明年第2季前，將向消費者開賣。

Gogoro攜手鴻海，在印度西部的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）生產電動機車。報導指出，更換電池是中國大陸開創的技術，車主可在數秒內換上充飽電的電池，有助這個世界最大的二輪車暨三輪車市場步向電氣化。交通除碳化對印度極為關鍵，可以減少高污染大都市的碳排，並達成2070年淨零排放的目標。

Gogoro上個月宣布，將與印度斯坦石油公司（Hindustan Petroleum）合作。斯坦石油在印度有2.1萬個加油站，Gogoro將在其中部分據點設立換電站。Gogoro今年稍早與Belrise工業簽署協議，未來8年將投資25億美元，在馬哈拉什特拉邦打造兩輪車的電池交換站，估計數量達1萬~1.5萬個。