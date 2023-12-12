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處境不尋常？ 日經：豐田暫緩接日本訂單 這些熱門車款受影響
豐田汽車正處於一個不尋常的境地，由於頑固的疫情供應限制導致生產積壓，這家日本汽車大廠必須拒絕國內經銷商半數的熱門車款訂單。
日本經濟新聞向數家豐田經銷商，詢問了20款熱門自用車的銷售情況，發現自11月中旬為止業者已不再接受Alphard的訂單。由於擔心在新車款發表前無法完成訂單，豐田也停止接受Land Cruiser 300豪華休旅車的訂單。儘管具體的時點因經銷商而異，但豐田從7月初左右開始限制Alphard的訂單。至於Aqua（台灣稱Prius C），豐田已從9月起停止接單。但Harrier SUV和Corolla Cross等部分車款並未受到銷售限制。
報導說，今年4至10月，豐田全國經銷商中只有兩個月的銷量較去年同期增加。
其他車廠在滿足需求上多半未遭遇與豐田類似的問題。日經指出，有三大因素可以解釋豐田目前的處境。一是需求超過產能，該公司將2023年度豐田及凌志汽車的國內產量預測調高為334萬輛，比初估多出9萬輛，也高於疫情前的2019年度預測數量。但光是10月的國內銷量就比去年高18%，達到13萬3,996輛，為連續第十個月銷量較去年增加。
第二可能是大量的訂單積壓。豐田通常在接單後才生產，目的是盡量減少庫存與浪費。但當疫情造成晶片短缺、產量下滑時，該公司仍在接單。積壓的訂單最高時曾達100萬輛。第三是豐田於2020年將銷售通路進行整合，原本經銷商分為四大類，負責銷售不同類型車款，如今無此區別，造成熱門車款在各銷售點形成搶購。
報導指出，豐田新訂單的限制已較11月中旬緩解，明年開春後可望恢復正常，否則，消費者可能轉向其競爭對手。
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