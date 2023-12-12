路透：小摩將外包台港本地託管業務 3大外銀爭取承包

路透今（12）日引述兩位知情人士報導，摩根大通（JPMorgan）將把在台灣和香港的本地託管業務外包移轉給其他銀行，花旗集團（Citigroup）、滙豐銀行（HSBC）和渣打銀行（Standard Chartered）都在爭取承包這項業務。

消息來源表示，摩根大通是全球第三大託管銀行，現在準備選擇另一家銀行來營運小摩現在在台灣和香港當地的託管業務。外包移轉這兩地託管業務的財務交易細節，目前還不清楚。

本地託管業務，是一種在客戶進入某一特定市場時，為客戶照顧交易及管理帳戶的業務。相對地，全球託管業務則是運用龐大的網路來管理客戶的跨境投資，維持與客戶的關係。

了解外包計畫的第三位消息人士說，小摩在台灣和香港這兩個市場的本地託管人業務，所服務的客戶資產價值大約5,200億美元。這次小摩只打算外包本地託管業務，全球託管業務還是會自己繼續提供服務。

消息來源透露，摩根大通的目標，是在明年年底前，完成台、港兩地的本地託管的業務轉移。這代表了，小摩將因此退出亞太地區的本地託管事業。

路透指出，小摩近年來已陸續退出澳洲與韓國等其他亞太市場的本地託管業務，主要是託管的資產下降，使得這個範疇的利潤率較低。

摩根大通、滙豐銀行、花旗集團和渣打銀行的發言人，在路透訪查時，都拒絕評論。