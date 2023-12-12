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甲骨文雲端營收成長放緩 CEO喊需求直奔月球也沒用 盤後重挫8%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
甲骨文雲端營收連兩季成長放緩，盤後股價重挫8%。路透
甲骨文雲端營收連兩季成長放緩，盤後股價重挫8%。路透

甲骨文（Oracle）公布上季雲端運算事業銷售成長減緩，引發投資人擔心這家軟體大廠擴張業務的相關努力還無法在這塊競爭激烈的市場中取得進展，消息拖累甲骨文股價在11日盤後重挫約8%。

甲骨文公布，雲端營收在截至11月30日止的一季成長25%至48億美元，較前一季的30%增幅減緩，而且是連續第二季成長放緩。

以資料庫軟體聞名的甲骨文已把重心放在擴大雲端基礎設施事業，以便強力與亞馬遜、微軟和Google母公司Alphabet競爭。不過，要把網路上的算力和儲存空間出租的行動在9月遇阻，當時甲骨文公布，基礎設施營收在超過一年加速成長後，首度成長放緩。

彭博行業研究分析師拉納（Anurag Rana）表示，投資人正期待見到業績改善，「他們的基礎設施成長低於分析師預期。」這項業務的成長率在上季成長52%，低於前一季的66%增幅。

不過，甲骨文高層主管依舊看好這項業務。執行長凱芝（ Safra Catz）在聲明中表示，需求「正以天文數字般的速度成長」。

甲骨文董事長艾里森（Larry Ellison）也表示，甲骨文持續支出於擴大提供算力和其他雲端服務的能力，包括建設100座新的資料中心，「需求直奔月球」（Demand is over the moon，形容需求一飛沖天）。他在財報會議上表示，基礎建設成長未來幾年會超過50%。

凱芝說，若能獲得這些運作量能，甲骨文未來將能夠迎接額外數億美元的單季雲端營收。

展望本季，凱芝說，總營收有望成長約6.5%。然而這低於分析師平均預估的7.5%。不計Cerner醫用事業，雲端營收將成長約27%，較上季加速成長。甲骨文表示，仍維持先前到2026年度的長期財務目標。

消息出爐後，甲骨文股價一度重挫近10%至每股103.82美元，遠低於收盤的每股115.13美元，稍後跌幅收斂至8.8%。

甲骨文股價今年來上漲41%，不如同類股55%的漲幅。

甲骨文說，上季整體營收成長5%至129億美元，低於分析師預估的131億美元；剔除特定項目後每股盈餘1.34美元，略高於平均預估的1.33美元。

路透分析，頑固的通膨和高昂的舉債成本以迫使企業削減支出，傷害甲骨文這類仰賴企業支出的公司。例如在10月，Google母公司Alphabet也公布雲端部門成長幅度為至少11季來最小，引發需求疑慮。

甲骨文 投資人 Alphabet

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