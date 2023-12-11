黃仁勳：輝達將擴大與越南合作 支持發展AI、數位基礎建設

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，將擴大與越南頂尖科技公司的合作，支持該國訓練人才，以發展人工智慧（AI）和數位基礎建設。

美國白宮9月升級與越南的外交關係時，發布一份文件顯示，輝達已和越南的頂尖科技公司合作，將AI部署在雲端、車用、醫療保健產業，而輝達也已在該國投資2.5億美元。

首次訪問越南的黃仁勳，11日在河內的一場活動上說，「越南已是我們的合作夥伴，因為我們在這裡有數百萬個客戶」，「越南和輝達將深化我們的關係，Viettel、FPT、Vingroup和VNG都是輝達希望擴大合作的夥伴」。

路透上周報導，輝達將在11日的會議上，與越南科技公司和政府部門討論半導體方面的合作。

與此同時，越南正試圖在美中貿易緊張為該國創造機會之際，跨足晶片設計，或是晶片製造領域。

越南投資部長阮志勇在11日的活動上表示，該國一直在準備能吸引半導體和AI產業投資的機制和誘因。在黃仁勳10日與越南總理范明正會面後，黃仁勳便提議在越南設立據點，接著阮志勇也促輝達考慮在當地設立研發設施。