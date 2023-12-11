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日本要開新奢華旅館 吸引富裕遊客、提高人均消費

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本奢華旅館的經營者尋求開設新酒店以吸引海外富裕遊客。擷自東京皇宮酒店官網
日本奢華旅館的經營者尋求開設新酒店以吸引海外富裕遊客。擷自東京皇宮酒店官網

雖然日本政府希望提高海外遊客人數，但高檔旅宿短缺成為瓶頸，日經報導，奢華旅館的經營者正尋求開設新酒店以吸引海外富裕遊客，預計他們將成為主要客源。

皇宮酒店計劃，到2030年，在日本各地經營的酒店數從現有的4家，增加到2.5倍的10家，但不打算花錢買地並擁有物業，而是代業主管理以迅速擴張。帝國酒店則規劃2026年春季在京都開新酒店，這是30年來首見，也打算在2030年代重新裝潢東京旗艦酒店的主樓。

日本國家旅遊局數據顯示，10月入境的國際旅客有25.16萬人，比疫前2019年同期增加0.8%。雖然陸客人數反彈緩慢，但來自美國、歐洲和澳洲的遊客明顯增加。國際遊客在奢華旅館更普遍，東京皇宮酒店10月的國際遊客約占總住客的75%，比疫前增加大約5個百分點。東京帝國酒店的國際旅客比則高於60%。

拜海外富裕遊客數增加，日本酒店的日均房價（ADR）也不斷上漲。東京皇宮酒店ADR從疫前是6萬日圓上漲到接近10萬日圓（約台幣2.2萬元）。東京帝國酒店ADR從2019年3月的3.6萬日圓漲到10月的6萬日圓。

日本政府正努力提高遊客的人均消費，奢華旅館料能吸引到更多富裕旅客。根據Five Star Alliance的數據，截至 2020年6月，日本只有34家五星級旅館，遠低於美國的801家和義大利的196家，也不如其他亞洲國家，中國大陸有137家，泰國有112家，印尼也有58家。

日本高檔酒店也希望在國際旅客之中打響品牌後，有機會向日本以外地區擴張。皇宮酒店總裁Daisuke Yoshihara表示，到時可能有海外邀約前往管理酒店。

酒店 日本 東京

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