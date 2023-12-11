輝達前進越南 談技轉協議

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

路透報導，美國晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳11日將在越南河內，與越南政府及科技公司代表開會討論半導體合作。知情人士透露，輝達預料至少將和一家越南公司達成技術移轉協議。

路透引述這場閉門活動的邀請函內容報導，黃仁勳11日將會見越南的政府及企業代表，討論「提振越南半導體產業」之道，以及「輝達與越南科技公司的潛在合作」。

主辦活動的越南計劃投資部證實，黃仁勳和其他輝達主管11日將在河內的越南國家創新中心舉行工作會議，與會者包括各部會和城市及工業園區的領導人、越南產業界代表，及一些越南半導體公司。

軟體服務業者艾福提資訊（FPT）、電動車廠越快（VinFast）母公司Vingroup和國有電信業者Viettel也證實，將參加11日這場會議，但拒絕評論潛在交易。知悉籌備事宜的知情人士透露，輝達將和至少一家越南公司達成技術移轉協議。

越南擁有許多大型晶片組裝廠，包括英特爾（Intel）的全球最大晶片組裝廠，正嘗試跨足晶片設計和晶片製造領域，因為美中緊張為越南在這個戰略產業製造機會。

美國白宮9月在升級與越南的外交關係時，發布一份文件表示，輝達已和越南的頂尖科技公司合作，把人工智慧（AI）部署到雲端、汽車和醫療保健產業。

越南 黃仁 半導體

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