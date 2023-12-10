更換零件數是燃油車2倍！ 為什麼電動車維修這麼貴？

摘要 1.數據顯示，電動車的平均碰撞維修成本，約是修理所有汽車平均成本的1.5倍。 2.根據保險比較網站Insurify資料，電動車駕駛平均每月支付的保險費，約是燃油車車主的1.43倍。 3.不過，任何的新技術，當它的規模越大、成本就越低。特斯拉的維修成本，過去10年已減少一半。

對許多選購電動車的車主來說，比起環境有善、加速時間短，電動車最具吸引力的部分是「省錢」。因為電費比油資便宜，也不必定期換機油——不過，這只適用在一切順利的理想情況下。

只要一不小心，情況就可能翻轉。《華爾街日報》指出，電動車車主發現他們的新車有個令人驚訝的缺點——就是一旦發生意外碰撞，維修成本恐怕相當高昂。

根據汽車保險處理公司CCC Intelligent Solutions統計，在發生碰撞意外後，修理電動車的平均成本為6,587美元，遠高過整體車輛修繕的平均成本4,215美元。

這與大家對電動車的印象有所衝突。

依據非營利性消費者組織《消費者報告》（Consumer Reports）調查，由於電動汽車不需要做定期的維護，在維護車輛上能省下大把鈔票，約僅有開燃油車駕駛的一半。

但很少有人提過，在碰撞後，若想替你的電動車換上新的車門、保險桿，你必須付出更多。

CCC Intelligent Solutions報告指出，維修電動車所需要更換的零件數量是燃油車的2倍。因為，許多電動車使用焊接或螺絲方式固定，這讓修車廠無法嘗試修復，只能整組換掉。

此外，電動車更有可能被裝上各種感測器、攝像頭與其他電子設備，這些電子裝置的成本從數百美元到數千美元不等，連感測器的重新校準，也所費不貲。

在新墨西哥州經營碰撞維修服務生意的貝納維德斯（Scott Benavidez）告訴《華爾街日報》，電動車的鋰電池需要特殊的儲存與修復環境，因為有起火風險，這些預防措施都會增加維修的時間與成本。

同時，電動車通常會使用傳統鋼材以外，更特別的材料，因此需要添購特別的工具與儲藏空間，店家往往會收取更高的服務費。此外，這也意味著能修電動車的業者數量並不多，等待是必須的。CCC Intelligent Solutions資料顯示，電動車的平均維修時間約是57天，比燃油車多出了整整12天。

租賃汽車公司赫茲全球控股公司（Hertz Global）擁有一個主要由特斯拉組成的大型車隊，該公司指出，其第3季度獲利承壓的原因之一，就是維修電動車的成本過高。

而這也反映在保險費用上，保險比較網站Insurify數據表明，電動車駕駛平均每月支付357美元的保險費（約合新台幣1.12萬元），而燃油車駕駛則為248美元（約合新台幣7,780元）。

但是，《InsideEVs》認為維修成本高昂，不代表電動車就不具優勢。

對廣大的電動車車主來說，一個好消息是，汽車製造商對未來的電動車維修體驗改善深具信心。

如福特汽車就表示，隨著技術人員培訓與電動車零件的普及，電動車的維修成本將下降，因為對任何新技術來說，當它的規模越大，成本就越低，客戶等待的時間也就越短。

特斯拉擁有自己的碰撞維修中心，以及其他搭配的民營修車網絡，前特斯拉員工沃克（Xander Walker）說，在過去十年裡，隨著特斯拉的車主與維修量能的增加，特斯拉的維修成本已減少了一半。

各家汽車製造商相信，電動車維修的成本、時間，終有一日會降到和燃油車一樣，只是還得再等等。但對想考慮改開電動車的駕駛來說，或許得先回憶一下，自己最近五年的行車紀錄才好。

資料來源：華爾街日報、InsideEVs、WIRED

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