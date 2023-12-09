美英歐央行下周開會為轉鴿鋪路 Fed將釋出3大訊息

未來一周，美國、歐洲、英國央行都將舉行貨幣決策會議，為政策由緊縮轉為寬鬆鋪路。經濟學家預期，三大央行這次都將維持利率不變，但基於大西洋兩岸通膨降溫趨勢已確立，明年反手降息已成定局。

彭博資訊報導，負責美國聯準會（Fed）利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）12日結束兩天會議後，可望連續第三次按兵不動，將聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5區間不變。

Fed將宣告利率升夠了

彭博經濟學家指出，連兩次不升息，可被視為「暫時停頓」；連三次不升，即可視為「升息循環終結」。預料決策官員會中討論將聚焦於利率應在目前高檔維持多久。

彭博經濟學家預期，Fed這場2023年最後一次會議可望傳達三大訊息：1.官員對目前利率水準「限制性已足夠」愈來愈有信心；2.景氣風險與通膨風險兩者之間更趨平衡，官員將下修核心個人消費支出（PCE）物價指數預測，同時上修今、明兩年失業率預測；3.FOMC會後聲明也許會剔除「額外政策緊縮」的措辭，並以提及現行利率將維持多久的語句取而代之。

至於呈現官員對未來利率落點預測的「點狀圖」，則可能顯示2024年降息3碼（0.75個百分點）。

ECB經濟預測、PEPP成焦點

歐洲央行（ECB）14日集會時，預料極不可能調整利率，市場焦點將轉向最新經濟預測，以及緊急抗疫購債計畫（PEPP）。ECB管理委員會可能討論是否調整結束PEPP的時機、市場價格反映對ECB政策利率的預期大幅轉變，以及幕僚經濟學家的最新預測。例如，彭博經濟學家認為，ECB勢必下修對通膨的預測。

ECB總裁拉加德可能表示，管理委員會已討論到，是否把PEPP投資組合中債券到期收益不再投入市場的時間點提前。ECB目前承諾，到明年底才那麼做。彭博經濟學家預期，明年上半年，ECB就可望減少那些再投資。

BoE既不升息也不考慮降息

英國央行（BoE）14日可望連續第三次會議按兵不動，維持利率在5.25%。10月消費者物價指數（CPI）降幅比預期大，加上更多證據證明工資成長減緩，只會降低進一步升息的必要性。彭博經濟學家認為，這將支持BoE緊縮循環已經結束的觀點。

不過，貨幣政策委員會（MPC）對成本壓力揮之不去的顧慮仍未消散，最近的數據也無法讓決策官員安心認定通膨降回2%目標在望。

考量這一點，彭博經濟學家認為，MPC開始考慮降息的時候未到，首次降息時間可能要等到2024年8月。